Nach fast 40 Jahren: Hainsfarth hat wieder Fußballerinnen

Plus Das erste Spiel einer Hainsfarther Damen-Fußballmannschaft seit 1985 hat stattgefunden. Den 1:0-Sieg sehen circa 250 Zuschauer, weitere Spiele dürften folgen.

Von 1972 bis 1979 war beim TSV Hainsfarth ein Damenteam im Rahmen einiger Freundschaftsspiele gegen benachbarte Vereine vorhanden, ab der Saison 1979/80 wurde an der Punktrunde teilgenommen, bis das Team aufgrund von Spielerinnenmangel 1985 abgemeldet wurde. Im Rahmen der Saisonabschlussfeier des TSV Hainsfarth fand nun am 8. Juni das erste Damenspiel des Vereins seit fast 40 Jahren statt.

Gegen die Mannschaft des SV Wettelsheim, die seit Anfang des Jahres trainiert und an der Frühjahrsrunde einer fränkischen Hobbyliga teilnimmt, konnte ein 1:0-Erfolg gefeiert werden. Gespielt wurde von Strafraum zu Strafraum mit fliegendem Wechsel, die Spielzeit betrug zweimal 30 Minuten.