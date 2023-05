Frauenfußball

Nächste Packung für die Maihinger Damen

Loppenhausens Torhüterin Janine Huber tritt zum Elfmeter an – das 6:0 für die Allgäuerinnen im Spiel gegen den FC Maihingen.

Plus Bei den Maihinger Bezirksoberliga-Fußballerinnen geht kurz vor Saisonende nichts mehr. Auf das 0:7 in Kaufbeuren folgt ein 1:6 (0:5) gegen Loppenhausen.

Von Elisabeth Koukol

Auch in Loppenhausen war für die Maihinger Fußball-Damen nichts zu holen. Eine schwache erste Halbzeit mit individuellen Fehlern konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufgeholt werden. Der anfangs noch vorhandene Siegeswille wurde von den Gastgeberinnen schnell gebrochen, bei denen es noch um die Meisterschaft geht und die sich keinen Ausrutscher leisten konnten. Der 6:1-Sieg für den FC Loppenhausen war verdient, fiel aber zu hoch aus, auch weil die Maihingerinnen zu viele Möglichkeiten liegen ließen. Es war die zweite hohe Niederlage in Folge für den FCM.

Die auf Platz eins der Tabelle liegenden Allgäuerinnen des FCL suchten zu Beginn den schnellen Torerfolg. Der gelang ihnen durch ein Kopfballtor von Lisa Nusser (16.). Den möglichen Ausgleich durch Lisa Koukol konnte die heimische Keeperin vereiteln, und ein Kopfball von Nina Lämmer landete am Pfosten. Klasse herausgespielt war das 2:0 durch Torjägerin Sarah Höbel in der 21. Minute – ein Knackpunkt im Spiel des FCM, der verunsichert und fehleranfälliger wurde und nach 27. Minuten das dritte Gegentor kassierte. Wenig später hatte Eva Enslin den Anschlusstreffer auf dem Fuß, konnte aber den Ball nicht entsprechend platzieren. In der 34. Minute wurde Höbel klasse freigespielt und traf aus abseitsverdächtiger Position zum 4:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff unterlief Maihingen ein fataler Abspielfehler, den erneut Höbel zum 5:0-Halbzeitstand nutzte.

