Mutter und Sohn holen die Königstitel in Fremdingen

Über eine Rekordbeteiligung von Jugendschützen am Königsschießen freut man sich bei Hubertus Fremdingen. Noch mehr freut sich nur Familie Benninger.

Im voll besetzten Schützenhaus von Hubertus Fremdingen hat Schützenmeister Richard Pfaller die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Königsschießens und deren Gäste begrüßen. Auch wenn Corona gezeigt hat, dass Abweichungen von Traditionen, wie zum Beispiel eine Königsfeier im Sommer abzuhalten, auch Spaß machen können, so war doch die Freude an diesem Abend groß, wieder am gewohnten Termin und ohne Einschränkungen feiern zu können.

Der erste Applaus galt der Jugend, denn von den 33 Teilnehmern am Königsschießen waren sie mit elf Startern vertreten, ein neuer Vereinsrekord. So durfte auch die junge Luftpistolen-Schützin Sophie Dietrich den ersten Pokal des Abends entgegennehmen. Mit einem tollen 132-Teiler sicherte sie sich den Alfred-Schneid-Jugend-Wanderpokal.

Den Senioren-Wanderpokal konnte Josef Lechner dank eines 77-Teilers gewinnen. Nach der Vergabe der Pokale des Pokalschießens in den verschiedenen Klassen und den Sachpreisen vom Preisschießen wurde gewürfelt. Der jüngste Besucher durfte den Gewinner der Glücksscheibe "bestimmen". Heraus kam ein 613-Teiler, und dem kam Schützenmeister Richard Pfaller am nächsten. Somit durfte er die erste Scheibe des Abends in Empfang nehmen. Damit war aber noch nicht Schluss für Pfaller, denn dank eines 49-Teilers gewann er auch noch die Dreikönigsscheibe Luftpistole und verwies Tamara Busch (87-Teiler) und Sandra Benninger (93-Teiler) auf die Plätze.

Heiliger Hubertus geht in Fremdingen von der Tochter an die Mutter

Zum Höhepunkt des Abends übernahm Richard Pfaller die Moderation. Der Wanderpreis Heiliger Hubertus (Wertung aus Dreikönigsscheibe, Preisschießen und König) ging wieder zurück ins Hause Benninger, aber diesmal nicht an Lea, sondern an die Mutter Sandra Benninger mit einem 183-Teiler. Beim Kampf um den Jugendkönig belegten die Geschwister Paul (78-Teiler) und Lucia John (105-Teiler) wie schon beim vorigen Mal die Plätze zwei und drei. Mit einem hervorragenden 18,4-Teiler schaffte Ralf Benninger den besten Schuss und nahm die Jugendkette vom Vorjahressieger Maxi Lingel in Empfang.

Ganz eng ging es in der Schützenklasse zu. Den dritten Platz belegte Rekord-Regent Alfons Lingel mit einem 55-Teiler. Für Silvia Wagner, Vizekönigin im Vorjahr, wurde es ganz knapp mit einem 33-Teiler wieder nichts mit ihrem ersten Königstitel. Dies schaffte dagegen Sandra Benninger dank eines 29,1-Teilers. Beim stolzen "Familientreffen" nahm sie die Kette von Tochter Lea in Empfang und komplettiert somit zusammen mit Sohn Ralf das Königshaus Benninger. (AZ)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Alfred-Schneid-Jugendpokal: 1. Sophie Dietrich 132-Teiler, 2. Lucia John 274-Teiler; 3. Ralf Benninger 323-Teiler.

1. 132-Teiler, 2. 274-Teiler; 3. 323-Teiler. Seniorenwanderpokal: 1. Josef Lechner 77-Teiler; 2. Leonhard Schludi 95-Teiler; 3. Alfons Lingel 185-Teiler.

Pokalwertung:

Jugend (Licht): 1. Jonas Gall 125 Punkte; 2. Elena Pfister 232 Punkte; 3. Emma Schludi 331 Punkte.

1. 125 Punkte; 2. 232 Punkte; 3. Emma Schludi 331 Punkte. Jugend: 1. Ralf Benninger 80 Punkte; 2. Paul John 160 Punkte; 3. Lucia John 354 Punkte.

1. 80 Punkte; 2. 160 Punkte; 3. 354 Punkte. Damen: 1. Lea Benninger 23 Punkte; 2. Silvia Wagner 97 Punkte; 3. Sandra Benninger 104 Punkte.

1. 23 Punkte; 2. 97 Punkte; 3. 104 Punkte. Herren: 1. Maximilian Lingel 67 Punkte; 2. Jürgen Martin 144 Punkte; 3. Thomas Pfister 197 Punkte.

1. 67 Punkte; 2. 144 Punkte; 3. 197 Punkte. Senioren-Auflage: 1. Alfons Lingel 28 Punkte; 2. Xaver Lingel 29 Punkte; 3. Josef Lechner 39 Punkte.

Dreikönigsscheiben:

Luftpistole: 1. Richard Pfaller 49-Teiler; 2. Tamara Busch 87-Teiler; 3. Sandra Benninger 93-Teiler.

1. 49-Teiler; 2. 87-Teiler; 3. 93-Teiler. Luftgewehr: 1. Martin Jürgen 44-Teiler; 2. Lea Benninger 70-Teiler; 3. Rainer Schmidt 91-Teiler.

Preisschießen:

Jugend: 1. Lucas König 224-Teiler; 2. Jonas Gall 376-Teiler; 3. Elena Pfister 389-Teiler.

1. 224-Teiler; 2. 376-Teiler; 3. 389-Teiler. Senioren-Auflage: 1. Josef Lechner 21-Teiler; 2. Leonhard Schludi 27-Teiler; 3. Xaver Lingel 116-Teiler.

1. 21-Teiler; 2. Leonhard Schludi 27-Teiler; 3. 116-Teiler. Schützen: 1. Silvia Wagner 57-Teiler; 2. Maximilian Lingel 59-Teiler; 3. Sandra Benninger 61-Teiler.

Wanderpreis Hl. Hubertus (Gesamtteiler): 1. Sandra Benninger 183; 2. Josef Lechner 205; 3. Silvia Wagner 214.

Jugendkönig: 1. Ralf Benninger 18-Teiler; 2. Paul John 78-Teiler; 3. Lucia John 105-Teiler.

Schützenkönig: 1. Sandra Benninger 29-Teiler; 2. Silvia Wagner 33-Teiler; 3. Alfons Lingel 55-Teiler.