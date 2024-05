Fußball

Alerheimer Derbysieg macht Deiningen zum Liga-Schlusslicht

Das Derby zwischen der SG Alerheim (in Blau: Stefan Engel) und der SpVgg Deiningen (in Rot: Michael Jais) ist mit einem 4:2 für Alerheim ausgegangen, was die Abstiegssorgen in Deiningen vergrößert.

Plus Fußball-Kreisliga: Nach einem 2:4 rutscht die SpVgg Deiningen an das Tabellenende. Marktoffingen und Riedlingen feiern wichtige Siege im Keller.

Am 28. Spieltag der Kreisliga Nord hat die SG Alerheim im Lokalderby einen Sieg eingefahren und die Deininger Nachbarn damit in große Abstiegssorgen gebracht. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den SSV Höchstädt feierte der FSV Marktoffingen nach zuletzt fünf Niederlagen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Der frisch gebackene Meister aus Nördlingen drehte ein 2:0 in Maihingen und bleibt damit weiter in der Siegerspur.

Kreisliga Nord: Rieser Derby endet mit Sieg für die SG Alerheim

SpVgg Deiningen – SG Alerheim 2:4 (1:2). Das Spiel begann mit einer leichten Feldüberlegenheit der Hausherren und in der 22. Minute vergab Clebisz eine vielversprechende Chance aus einem indirekten Freistoß. Trotz des besseren Auftretens von Deiningen ging Alerheim in der 29. Minute überraschend in Führung. Sebastian Hertle erzielte das 0:1, als er eine Freistoßflanke aus 35 Metern direkt ins Tor schoss, weil der Heimkeeper die Flugbahn des Balls unterschätzte. Nur drei Minuten später erhöhte Alerheim auf 0:2: Ein langer Ball erreichte Tobias Stelzle, der sich gegen die Deininger Abwehr durchsetzte und am herauslaufenden Torwart vorbeischob.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Deiningen der Anschlusstreffer, als Robin Welchner nach einer Flanke von Clebisz mit dem Hinterkopf am herauslaufenden Torwart vorbeiköpfte (41.).

