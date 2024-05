Fußball

09:00 Uhr

Aus Holzkirchens Endspiel in Rain wird nichts

Joshua Zwickel (in Blau-Gelb) hat vergangene Woche sein letztes Spiel für die Holzkirchner gemacht. Er fehlt gegen Rain II und wird nächste Saison nach Deiningen zurückkehren.

Plus Fußball-Bezirksliga: Für den SVH hätte das letzte Saisonspiel gegen Rain II ein Finale sein können, doch dazu kommt es nicht. Wie Holzkirchen die Partie angeht.

Von Klaus Jais

Nichts wurde es für den SV Holzkirchen aus dem sehnsüchtig erhofften „Endspiel“ des letzten Spieltages beim TSV Rain II. Während der SV Holzkirchen vergangene Woche mit einem 3:0-Sieg über den FC Gundelfingen II seine Hausaufgaben erledigte, ließen sich die Tillystädter nicht auf den letzten Spieltag ein, sondern gewannen 3:2 beim FC Günzburg. Damit blieb es beim Sechs-Punkte-Abstand zwischen Rain II und dem SVH und Holzkirchen war schon vor dem letzten Spieltag abgestiegen. Das Gastspiel der Rieser in Rain an diesem Samstag (Spielbeginn: 14 Uhr) hat somit für beide Teams keine Bedeutung mehr, dennoch freuen sie sich beim SVH auf den letzten Auftritt in der Bezirksliga.

Der TSV Rain II war mit Trainer Thomas Holzapfel in die Saison gestartet, doch Mitte September trat der 58-Jährige zurück. Er zog die Konsequenzen aus der Serie von vier Pleiten. Nach nur einer Woche wurde mit Johannes Hanfbauer ein Coach für das Bezirksliga-Team gefunden. Hanfbauer war bereits ab der Saison 2013/14 als Trainer für die Rainer A- und B-Junioren tätig und konnte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen sammeln. Im Jahr 2019 übernahm er das Bezirksligateam des Vereins. Die bisher erzielten 43 Tore verteilen sich auf 17 verschiedene Spieler. Niko Schröttle hat achtmal ins Schwarze getroffen, Matthias Kühling fünfmal, Etienne Perfetto und Nils Nocke je viermal.

