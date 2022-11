TSV Oettingen II bleibt weiterhin Spitzenreiter

Plus B-Klasse Nord: Verfolger Riedlingen siegt ebenfalls. Holzkirchen II holt Kantersieg im Derby gegen Alerheim II.

In der B-Klasse Nord bleibt der Kampf um die Tabellenführung weiterhin spannend. Der derzeitige Spitzenreiter TSV Oettingen II fuhr seinen zehnten Sieg der Saison gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting II ein. Nikolas Bee, Mohammed Khaliqzada und Benedikt Kaufmann erzielten die Tore zum 3:1-Sieg. Auch Verfolger SpVgg Riedlingen II durfte gegen den FSV Reimlingen II über den 2:1-Endstand jubeln.