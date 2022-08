Fußball-Bayernliga

16:30 Uhr

820 Zuschauer sehen Derbysieg des TSV Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen setzt sich mit 3:1 gegen FC Gundelfingen durch.

Von Klaus Jais und Maximilian Bosch

820 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstag ihr Kommen nicht bereut, denn sie sahen im Gerd-Müller-Stadion gutes Bayernliga-Niveau und einen hochverdienten 3:1 (0:0)-Sieg des TSV Nördlingen über den FC Gundelfingen. Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller änderte die Aufstellung gegenüber der 1:3-Niederlage in Memmingen auf drei Positionen: Simon Gruber, Etienne Perfetto und Mirko Puscher saßen zunächst draußen, dafür rückten Rückkehrer Jens Schüler, Manuel Meyer und Nicolai Geiß in die Anfangself.

