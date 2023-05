Fußball

Bayernliga: Nördlingen gastiert bei direktem Konkurrenten Deisenhofen

Julian Brandt (links) fehlte verletzungsbedingt in den jüngsten drei Spielen. In der Mitte Janik Noller, rechts Rene Schröder (beide FC Gundelfingen).

Plus Mit einem Sieg in Deisenhofen kann der TSV Nördlingen am Gegner vorbeiziehen. Coach Schreitmüller muss aber womöglich einen bedeutenden Ausfall kompensieren.

Bereits ihr vorletztes Auswärtsspiel bestreiten die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen an diesem Samstag. Das Spiel beim Tabellennachbarn FC Deisenhofen wird um 14 Uhr auf der Sportanlage Deisenhofen (Sportplatzstraße 22) angepfiffen. Das Hinspiel gewannen die Rieser 3:2, sie lagen allerdings bis eine Viertelstunde vor Schluss 1:2 hinten.

Die Gastgeber sind drei Spiele ohne Sieg: Beim TSV Kottern wurde 2:3 verloren, dann folgte die 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Landsberg und vergangene Woche das 2:2 beim TSV Schwaben Augsburg. Platz 10 und 31 Punkte zur Winterpause – viele hätten den FC Deisenhofen vor der Saison wohl weiter oben eingeordnet. Manch einer sagte dem Bayernliga-Vizemeister der Corona-Saison 2019/2021 sogar Aufstiegsambitionen nach.

