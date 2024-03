Fußball

Bei Megesheim und Minderoffingen stehen die Zeichen auf Klassenerhalt

Der SV Megesheim und die SpVgg Minderoffingen haben gute Chancen, in der Kreisklasse zu bleiben. Am Sonntag treffen beide aufeinander. Im linken Bild in Weiß Megesheims Stefan Seefried, auf dem rechten Bild in Weiß Minderoffingens Bernd Wolf.

Plus Spiel der Woche: Die beiden Rieser Fußballteams scheinen außer Gefahr, auf Punkte verzichten kann aber auch keiner. Der SVM geht mit Rückenwind ins Heimspiel.

Von Thomas Unflath

Nach einigen Nachholspielen am vergangenen Wochenende steht in der Fußball-Kreisklasse Nord 1 nun der erste reguläre Spieltag im Jahr 2024 an. Dabei treffen in der unteren Tabellenhälfte zwei Teams aufeinander, die den Klassenerhalt als Saisonziel anpeilen und mit einer guten Ausgangslage ins Frühjahr starten. Der SV Megesheim (11.) empfängt am Sonntag die SpVgg Minderoffingen (9.).

Der SVM war bereits am vergangenen Sonntag im Einsatz, führte im Derby gegen den Lauber SV 3:1 und musste dann aber noch zwei späte Gegentreffer zum ärgerlichen Punktverlust hinnehmen. „Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, haben 3:1 geführt und hätten dann entscheidend nachlegen müssen“, erinnert sich Abteilungsleiter Stefan Seefried. Nicht zum ersten Mal hat der Aufsteiger in dieser Saison einen Vorsprung aus der Hand gegeben. Beim Hinspiel in Minderoffingen lief es ganz ähnlich, damals reichte selbst ein 4:1 Mitte der zweiten Hälfte nicht zum Sieg. Endergebnis: 4:4.

