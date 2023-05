Bezirksliga: Der Zweite kommt in Maihingen nur zu einem 0:0

Plus Mit einem torlosen Unentschieden gegen Jettingen verabschiedet sich der FCM in Richtung Kreisliga. Nördlingens Zweite hat den Meister zu Gast und unterliegt 1:4.

Im letzten Spiel der Saison ringt der FC Maihingen dem VfR Jettingen ein 0:0 ab. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den FC Stätzling muss somit ein weiterer Hochkaräter Punkte im Ries lassen. Entscheidend war das Ergebnis aber für beide Teams letztlich nicht, denn Maihingens Abstieg war schon unabwendbar, und dem VfR reichte der eine Punkt, um die Vizemeisterschaft und den Relegationsplatz abzusichern.

In Nördlingen hatte die TSV-Zweite den neuen Meister TSV Aindling zu Gast. Der gab sich keine Blöße und siegte souverän mit 4:1. Damit sagen die Nördlinger der Bezirksliga nach acht Jahren Lebewohl und treten im Herbst wieder auf den Rieser Fußballplätzen der Kreisliga an.