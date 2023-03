Bezirksliga: FC Maihingen holt Auswärts-Sieg mit bester Saisonleistung

Plus Sowohl der FC Maihingen als auch der TSV Nördlingen II punkten erneut: Während der FCM in Wertingen zum Sieg stürmt, wird es beim 2:2 des TSV am Ende unschön.

Äußerst wichtige Punkte im Abstiegskampf hat sich Bezirksligist FC Maihingen mit dem 3:1-Sieg in Wertingen verdient. Schon in der Hinrunde besiegten die Maihinger den TSV, nun haben sich die Golder-Schützlinge den ersten Auswärtssieg erspielt. Währenddessen hat die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen gezeigt, dass sie besser ist als ihr letzter Tabellenplatz. Beim FC Stätzling entgleitet der Truppe von Trainer Andreas Schröter knapp der Sieg, am Ende heißt es 2:2. Die Schlussphase wird den Nördlingern aus mehreren Gründen in schlechter Erinnerung bleiben.

Bezirksliga Schwaben Nord: TSV Nördlingen II punktet in Stätzling erneut

FC Stätzling - TSV 1861 Nördlingen U23 2:2 (0:1). – Nördlingen begann furios und überraschte die Heimelf mit Pressing in vorderster Linie, sodass Keeper Fabian Rosner direkt in die Beine von Maximilian Beck spielte und dieser sich mit seinem dritten Saisontreffer bedankte (2.). Die Rieser blieben im Deckungsverbund sehr stabil, sodass dem FC Stätzling nur sehr wenig einfiel. Erst in der 24. Minute der erste Torschuss des FC, doch damit war der starke TSV-Schlussmann Jonas Bonn nicht zu überwinden und eine gefährliche Aktion von Elia Gordanelli bereinigte schließlich Kapitän Philipp Jaumann mit einer fairen Grätsche. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fand ein Flankenlauf von Linus Löfflad keinen Abnehmer und Kilian Reichert konnte die Vorlage von Elias Holzner nicht entscheidend verwerten (32. und 41.).

Trotz größerer Bemühungen der Heimelf nach dem Wiederanpfiff hielten die Nördlinger an ihrem Konzept fest und setzten einen klasse Konter über Leon Dammer und Luka Pesut, bis schließlich erneut Beck eiskalt zum 2:0 verwandelte (52.). Der Anschlusstreffer fiel jedoch zum Nachteil für die Rieser schnell: Keeper Jonas Bonn war beim 18-Meter-Schuss von Paul Iffarth machtlos (58.). Ein technischer Fehler von Jaumann ging dem Gegentor voraus.

Die TSV-Zweite kann beim FC Stätzling einen Punkt mitnehmen.

In der hitzigen Schlussphase, in der Schiedsrichter Matthias Schilling (Erkheim) den Faden verlor, nutzte der FC Stätzling die numerische Überzahl nach Gelb-Rot für Daniel Ernst zum 2:2-Ausgleichstreffer durch Nico Gastl (90.) und hätte sogar noch durch den eingewechselten Stürmer Emanuel Blenk den Siegtreffer erzielen können (92.). Die achtminütige Nachspielzeit wurde exakt in dem Moment abgepfiffen, als drei Nördlinger nach Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie alleine auf das Stätzlinger Tor zuliefen, was nach dem Spiel noch für unschöne Szenen und zwei Rote Karten für Noah Merz und Elias Holzner sorgte.

Schlusslicht Nördlingen II hat nach diesem 2:2 inklusive des verlegten Spiels gegen Rain II im November fünf Punkte aus den jüngsten drei Ligapartien geholt.

TSV Nördlingen II: Bonn; Merz, Dammer (66. Mielich), Beck (90.+2 Montag, 90.+6 L. Schüler), Reichert, Holzner, Jaumann, Ernst, Trautwein, Löfflad, Pesut (81. Ke. Ciraci).

FC Maihingen feiert umjubelten ersten Auswärtssieg

Der FC Maihingen hat in einem kurzweiligen Spiel verdient beim viertplatzierten TSV Wertingen gewonnen. Der erste gefährliche Angriff war der Heimmannschaft vorbehalten, als Schiermoch knapp über das Tor köpfte. Die Gäste hatten kurz danach ihre erste Möglichkeit, als Dominik Göck zu überhastet abschloss.

Dann leistete sich die Heimabwehr innerhalb von fünf Minuten zwei haarsträubende Fehler. Maximilian Steger und Jürgen Liebhard konnten die daraus folgenden Chancen allerdings nicht nutzen. (8. + 13.). Nach rund einer Viertelstunde war wieder die Heimmannschaft am Zug. Schiermochs Schuss wurde aber abgeblockt und Mayrs Abschluss zischte zwei Meter am Tor vorbei. Das Spiel war für die circa 100 Zuschauerinnen und Zuschauer schön anzusehen, dennoch dauerte es bis zur 40. Minute, bis wieder etwas Ereignisreiches vor den Toren passierte.

Nach einem Freistoß von Maihingens Torhüter Martin Fischer nahm Aaron Stimpfle den Ball rund 20 Meter vor dem Kasten mit dem Fuß herunter, drehte sich um die eigene Achse und zirkelte das Spielgerät herrlich ins linke Eck zur verdienten Maihinger Führung. Kurz vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Erst glich Wertingen aus: Wieder waren die Protagonisten Müller mit einer Flanke und Schiermoch mit dem Kopf, nur diesmal erfolgreich. Im direkten Gegenzug folgte die erneute Führung für Maihingen: Nach einem schönen Zusammenspiel von Dominik Göck, Jürgen Liebhard und Aaron Stimpfle stellte Letzterer auf 2:1 für Maihingen (45. + 1).

Maihingens Aaron Stimpfle schnürt den Dreierpack

In der 47. Minute hatten die Wertinger ihre beste Chance, als Prestel von der Strafraumkante abzog und Fischer den Ball stark zur Ecke parierte. Nach knapp einer Stunde war Maihingen wieder dran. Andreas Haas bekam nach seiner abgewehrten Freistoßflanke noch mal die Chance und hob den Ball auf den zweiten Pfosten, an dem Steger lauerte. Der lupfte den Ball aber deutlich über das Tor.

Zwei Minuten später hätte es 3:1 stehen müssen, als die Gäste einen tollen Konter über Aaron Stimpfle, Dominik Göck und Liebhard spielten. Liebhard scheiterte jedoch an der herausragenden Fußabwehr von Scherl. Von Wertingen kam nichts Zwingendes mehr, sodass Aaron Stimpfle mit seinem dritten Treffer das Spiel entschied.

FC Maihingen: Fischer; J. Stimpfle, T. Haas (82. C. Götz), Taglieber, A. Göck, A. Haas, D. Göck, Steger (77. M. Haas), A. Stimpfle, R. Stimpfle, Liebhard (89. Wengert).