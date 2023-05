Fußball

Bezirksliga: Maihingen fährt Stätzling in die Parade

Plus Nördlingens Zweite hat beim Lokalrivalen Gundelfingen mit Spielermangel zu kämpfen. Die Maihinger erzielen mit dem 1:1 in Stätzling einen Achtungserfolg.

Elf Freunde müsstet ihr sein, heißt es traditionell im Fußball – in der Praxis reicht das aber normalerweise nicht. Ohne Einwechselspieler ist man meist aufgeschmissen, und wenn man mit nur zwölf Mann antreten kann, ist das kaum besser. So erging es dem TSV Nördlingen II am Samstag, als man beim FC Gundelfingen II mit 1:3 unterlag. Der FC Maihingen hat derweil in Stätzling ein 1:1 erzielt und damit trotz sicherem Abstieg noch einmal Konkurrenzfähigkeit bewiesen. Die Gastgeber hätten den Sieg dringend gebraucht, um im Rennen um Relegationsplatz zwei dabeizubleiben, mit dem Unentschieden sind die Aussichten für den FCS deutlich trüber geworden.

Bezirksliga: Nördlingen II fährt nur mit zwölf Spielern nach Gundelfingen

FC Gundelfingen II – TSV Nördlingen II 3:1 (1:0). – Im letzten Bezirksliga-Saisonheimspiel der Fußball-U 23 des FC Gundelfingen gelang der jungen Mannschaft um FCG-Trainer Peter Stegner ein versöhnlicher Abschluss im Schwabenstadion. Gegen die Zweitvertretung des TSV Nördlingen, die das Tabellenende ziert, gab es einen 3:1-Erfolg. Die Nördlinger waren mit nur zwölf Mann angerückt.

