Bezirksliga: Maihingen und Nördlingen II kommen beide zu Unentschieden

Plus Jeweils einen Punkt verdienen sich die Rieser Bezirksligisten zum Frühjahrsauftakt. Gegen die favorisierten Gegner hätte es beiden Teams fast zum Sieg gereicht.

Nicht unbedingt erwartet, aber durchaus willkommen sind die Punktgewinne der beiden Rieser Bezirksliga-Fußballmannschaften FC Maihingen und TSV Nördlingen II. Beide Teams kommen in ihren Heimspielen gegen die Gäste aus Aindling und Horgau jeweils in der zweiten Hälfte nach Rückstand zurück. Auch zwei Siege wären zum Ende hin möglich gewesen, dafür reichte es jeweils aber nicht ganz.