Bezirksoberliga Frauen: Maihinger Damen erkämpfen den Klassenerhalt

Dem SC Mönstetten scheint der Sieg gegen den FC Maihingen lange sicher. Doch der FCM legt einen starken Endspurt hin und belohnt sich in der Nachspielzeit.

Gut begonnen, dann geschwächelt, am Schluss noch aufgedreht und einen Punkt mitgenommen: Das ist die Kurzfassung des 1:1-Unentschiedens zwischen Mönstetten und Maihingen in der Frauenfußball-Bezirksoberliga Schwaben. Lange Zeit sahen die Gastgeberinnen wie der sichere Sieger aus, doch ihre Abschlussschwäche wurde in der Nachspielzeit bestraft. Mit diesem wichtigen Punkt nach den jüngsten Niederlagen ist dem FC Maihingen der Klassenerhalt endgültig sicher, auch wenn wohl zwei Teams absteigen werden.

Dass sie nicht zum Punkteabliefern gekommen waren, zeigten die Maihingerinnen in den ersten Spielminuten, als Lisa Koukol aus spitzem Winkel am Toreck vorbeischoss und Emily Uhl abgelaufen wurde. Mit einem Pfostentreffer in der 12. Minute kamen die Mönstetterinnen besser ins Spiel, Maihingens Keeperin Preniqi parierte eine Minute später klasse. Die Heimmannschaft verstärkte den Druck und konnte einige schlampige Maihinger Abspiele frühzeitig abfangen. Das FCM-Mittelfeld um Eva Enslin und Hannah Neher war mit Defensivaufgaben beschäftigt und konnte wenig für das Angriffsspiel tun. Dominant und passsicherer traten die Gastgeberinnen auf, die viel Druck ausübten und in der 38. Minute das verdiente 1:0 erzielten.

Frauenfußball-Bezirksoberliga: FC Maihingen spielt nach der Pause stärker

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache von Trainer Michael Klaus waren die Rieserinnen wesentlich konzentrierter. Emily Uhl und Lisa Koukol ließen gute Ausgleichsmöglichkeiten zunächst noch ungenutzt. Beide Seiten waren offensiv agil, die Gastgeberinnen suchten die Entscheidung, die Rieserinnen den Ausgleich. In der 55. Minute lenkte Preniqi einen Freistoß von der Strafraumkante klasse zur Ecke, auf der Gegenseite verpassten die Maihinger Angreiferinnen einen scharf vors Tor gezogenen Freistoß von Neher. Das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener, weil die Rieserinnen mehr Ballsicherheit zeigten und die Abwehr um Jana Ernst und Carolin Stimpfle sauber aufräumte. Dazu hatten Lena Stimpfle und Lena Wiedemann ihre Gegenspielerinnen immer besser unter Kontrolle.

In der 83. Minute wurde Koukol im Strafraum von hinten in die Beine gegrätscht, doch anstatt Elfmeter für Maihingen gab es Freistoß fürs Heimteam. In den letzten Minuten drückte das Klaus-Team vehement auf den Ausgleich und nach einem Eckball in der 91. Minute von Neher drückte die eingewechselte Johanna Wiedemann den Ball zum umjubelten Ausgleich über die Linie.

Für Maihingen spielten: Preniqi; Wiedemann, Ernst, C Stimpfle, L. Stimpfle, Enslin, Lämmer, Neher, Koukol, Uhl, Leberle, Wiedemann, Kraut, Beck.

