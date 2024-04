Fußball

22:30 Uhr

Das Schlusslicht aus Wolferstadt kann wieder hoffen

Die SG Wolferstadt1/Wemding2 (in der Mitte in Weiß: Holger Mück, gegen Megesheims Pompiliu Suche) hat sich mit dem 1:0 gegen den SV Megesheim wieder im Abstiegskampf zurückgemeldet. Foto: Szilvia Izsó

Plus Fußball-Kreisklasse Nord 1: Wolferstadt/Wemding erzielt einen 1:0-Erfolg gegen Megesheim. Tabellenführer Monheim kommt nach einem Sieg am Samstag beim zweiten Einsatz gegen Kellerkind Bissingen nur zu einem Remis.

In der Kreisklasse Nord I hat das Führungsduo seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Spitzenreiter TSV Monheim gewann gegen Harburg deutlich mit 3:0, schaffte allerdings am Ostermontag gegen Hinterbänkler Bissingen nur ein 2:2. Verfolger SV Mauren dagegen schickte Bissingen mit 6:1 nach Hause. Nachdem das Verfolgerduell zwischen Mönchsdeggingen und Flotzheim/ Fünfstetten torlos endete, beträgt der Rückstand des Tabellendritten Flotzheim auf den Zweiten Mauren bereits acht Punkte. Am Tabellenende konnte Schlusslicht Wolferstadt/ Wemding II mit dem 1:0 gegen Megesheim den zweiten Saisonsieg verbuchen und rückte bis auf einen Zähler an den Vorletzten Unterringingen heran.

Mönchsdeggingen – SG Flotzheim/Fünfstetten 0:0. Die Begegnung der beiden Verfolger verlief über die gesamte Spielzeit hinweg ausgeglichen. Großchancen und Torraumszenen blieben Mangelware. Die gefährlichste Aktion war ein Kopfball von Flotzheims Janik Reile an die Latte des Heimtores (56.), sodass es am Ende beim torlosen Unentschieden blieb. Zuschauer: 80. (aku)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .