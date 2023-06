Das sind die neuen Schiedsrichter der Region

Bei einem Lehrgang in Huisheim hat die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben 18 neue Unparteiische erfolgreich ausgebildet. Was die Anwärter alles lernen mussten.

Die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben hat im Sportheim in Huisheim im Rahmen eines Wochenendlehrgangs 18 neue Schiedsrichter ausgebildet. Der Kurs begann mit dem Ausfüllen der notwendigen Unterlagen und Formulare, bevor sich die Referenten und Teilnehmende im Rahmen einer Vorstellungsrunde bekannt machten. Es folgte ein Überblick über das Schiedsrichterwesen, wobei auf die handelnden Personen, Strukturen und Zuständigkeiten eingegangen wurde.

Im Anschluss standen die ersten Kernregeln (Regel 3 „Spieler“ und Regel 5 „Der Schiedsrichter“) auf dem Programm. Die beiden Regelvorträge vermittelten neben allgemeinen Grundlagen auch teils recht spezifisches Regelwissen. Den Abschluss des ersten Abends bildete ein Referat zum Handspiel, das durch die Analyse mehrerer Videoszenen darauf abzielte, eine möglichst einheitliche Regelauslegung zu erreichen. Auch am nächsten Tag hatten die künftigen Schiedsrichter ein straffes Programm. Nun war die wichtigste der Kernregeln (Regel 12: „Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen“) an der Reihe. In diesen Bereich stehen sämtliche Regelübertretungen, die unter anderem mit Foulspiel, Reklamation und Rückpass zu tun haben. Durch die Analyse von Videoszenen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beispielhaft aufgezeigt, welche Parameter bei der Bewertung einer Notbremse greifen und wo die Grenzen zwischen einer Gelben Karte, einer Zeitstrafe und einem Feldverweis verlaufen.

Schiedsrichter auch als Assistenten im Einsatz

Da die Anwärter künftig auch als Assistenten zum Einsatz kommen, war auch die Zusammenarbeit in kritischen Situationen ein Thema der Videoschulung. Zwischen den Regelvorträgen lockerte eine Platzbegehung das Programm auf, wobei deutlich wurde, dass einigen Teilnehmenden gar nicht bewusst war, welche Aufgaben der Schiedsrichter am Sportplatz noch vor Beginn des Spiels wahrzunehmen hat. Der Nachmittag war mit einem Referat zu Assistenten, einer weiteren Videoschulung und einer ausgedehnten Praxiseinheit gefüllt, bei der mit der Aussprache persönlicher Strafen, dem Pfiff und dem Stellungsspiel die Basics eingeübt wurden.

Am dritten Lehrgangstag stand nach der Vorstellung einer weiteren Kernregel (Regel 11: „Abseits“) unmittelbar die Prüfung an. Obwohl der Regeltest in diesem Jahr herausfordernd war, wurde diese Hürde von jedem Teilnehmer problemlos gemeistert. Neben der Besprechung des Regeltests wurde den Neuschiedsrichtern zum Beispiel auch noch gezeigt, welche Aufgaben bei den ersten Spielleitungen auf sie zukommen. Zum Abschluss der intensiven drei Tage zogen die Lehrgangsleitung, bestehend aus Lehrwart Sebastian Stadlmayr, Obmann Tobias Heuberger sowie Lehrteamsmitglied Jonathan Schädle, und die Teilnehmer ein positives Fazit.

Das sind die neuen Schiedsrichter der Schiedsrichtergruppe Nordschwaben: Marcel Barta (TSV Rain), Ralf Benninger (FC Nordries), Simon Bosch (BC Huisheim), Ole Brabandt (FC Birkhausen), Mario Brettschneider (SV Wörnitzstein-Berg), Jakob Gaudernack (SC Nähermemmingen-Baldingen), Fabrice Hernus (SC Nähermemmingen-Baldingen), Lea-Marie Hertle (TSV Oettingen), Franz Leberle (FC Birkhausen), Benedikt Lüftl (SC Nähermemmingen-Baldingen), Lukas Renner (TSV Oettingen), André Rieder (SpVgg Brachstadt-Oppertshofen), Louis Scholz (TSV Nördlingen), Daniel Spieß (TSV Oettingen), Muhammed Temizel (TSV Nördlingen), David Topac (Lauber SV), Anestis Tsaousidis (TSV Nördlingen) und Heiko Wende (SG Alerheim). Als 19. Neuling kommt Isa Topac (Lauber SV) hinzu, der nach dem bestandenen Online-Lehrgang vom BFV im Frühjahr nur noch die Praxiseinheit absolvieren musste. (AZ)