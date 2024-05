Fußball

19:00 Uhr

Deiningen gegen Alerheim: Ein Derby mit besonderer Brisanz

Plus Fußballspiel der Woche: Abstiegskandidat Deiningen empfängt Aufstiegsaspirant Alerheim, für beide ist es das vorletzte Spiel - und für beide geht es um viel.

Von Nico Lutz

Nur viereinhalb Kilometer trennen die beiden Ortschaften Deiningen und Alerheim voneinander, mehr Derby geht gar nicht. In der Tabelle sind die jeweiligen Fußball-Mannschaften zwar weit voneinander entfernt, dennoch ist das Duell der Nachbarn von großer Relevanz. Beide stehen derzeit auf einem Relegationsplatz in der Kreisliga Nord, doch während es für die SG um die Aufstiegschance geht, versucht die SpVgg, die Klasse zu halten. Weil die zwei Mannschaften im Gegensatz zu ihren direkten Kontrahenten noch spielfrei sind, kann das Aufeinandertreffen am Samstag um 15.30 Uhr schon vorentscheidend sein.

Die Ausgangslage der SG Alerheim ist schnell erklärt: Sechs Punkte Vorsprung auf die Maihinger stehen zu Buche, Letztere haben noch ein Spiel mehr. Das spielt jedoch keine Rolle, wenn Alerheim am Wochenende siegt, denn der direkte Vergleich spricht für die SG. Am letzten Spieltag ist Alerheim spielfrei und kann sich im Idealfall für die Relegation ausruhen. Es wäre die Krönung für eine hervorragende Saison, die so nicht zu erwarten war: „Ziel war der Klassenerhalt, das Thema Aufstieg ist uns immer noch fremd, vor der Saison war das undenkbar“, so Trainer Tobias Fuchsluger. Getragen von einem Flow genieße die Mannschaft das aktuelle Hoch und wolle den zweiten Platz halten.

