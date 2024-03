Der Angstgegner der Maihingerinnen verliert seinen Schrecken

Frauenfußball-Bezirksliga: Gegen den TSV Schwaben Augsburg II gelingt dem FCM ein wichtiger 3:1-Sieg im Abstiegskampf. Doch es gibt auch etwas zu bemängeln.

Mit einem 3:1-Sieg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TSV Schwaben Augsburg II, gegen den in sieben Spielen zuvor erst ein Punkt gewonnen wurde, sind die Maihinger Fußballerinnen in die Rückrunde gestartet. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit steckten die FC-Damen in der zweiten Halbzeit deutlich zurück und brachten sich unnötig in Bedrängnis. Stark wieder die Abwehrkette, die wenig zuließ und so auch Torhüterin Leonie Wassermann stark entlastete.

Von Beginn an dominierten der FC Maihingen und setzte sich in der Gästehälfte fest. In der 4. Minute konnte die Gästetorhüterin noch vor Emily Uhl retten. Im Minutentakt gab es Chancen für die Einheimischen, die gut pressten und nach 13 Minuten bereits vier Eckbälle hatten. Alica Böhnle zog alle Eckbälle scharf vors Tor, stets brandgefährlich. In der 16. Minute war es so weit: Nach Ballgewinn passte Alica Böhnle in die Schnittstelle zu Lisa Koukol, die das Spielgerät zur längst verdienten 1:0-Führung an der Torhüterin vorbei schnippelte.

Frauenfußball-Bezirksliga: In der zweiten Halbzeit lässt Maihingen nach

Ein Freistoß von Carolin Stimpfle aus der Mitte der eigenen Hälfte führte zum 2:0: Über die Abwehr hinweg gelangte der Ball zu Lisa Koukol, die über die herauslaufende Torhüterin zum 2:0 einnetzte (24.). Mit dem ersten Torschuss der Gäste folgte wenig später der Anschlusstreffer von Sabrina Eder (28.). Zuvor waren die Augsburgerinnen nicht einmal in den Strafraum gekommen. Doch nur drei Minuten später war es erneut Lisa Koukol, die aus 20 Metern wieder über die Torhüterin lupfte und zum 3:1 traf. Die Gäste kamen in der ersten Spielhälfte nicht mehr in die Nähe des Maihinger Tors, da die Heimabwehr sicher agierte.

Lena Stimpfle war eine der Abwehrgarantinnen im Maihinger Spiel. Foto: Elisabeth Koukol

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Das Spiel wurde zusehends auch vom stärker werdenden Wind geprägt. Die Schwaben-Damen nutzten die Windunterstützung, waren agiler und suchten mit Distanzschüssen, die aber zu unplatziert waren, ihren Torerfolg. Das Heimteam war mit Abwehraufgaben beschäftigt, ließ aber wenig brenzlige Situationen zu. Im Angriff war 30 Minuten lang Flaute, auch weil beim starken Gegenwind viele Passversuche zu schwach waren. Erst in der Schlussviertelstunde konnte Maihingen das Spiel wieder ausgeglichen gestalten. Sophie Kraut wurde in der 80. Minute im Strafraum gestoppt und Lisa Koukol kurz später, als sie bei einem Konter zwar die Torhüterin ausspielte, aber eine Abwehrspielerin noch abräumen konnte.

FC Maihingen: Wassermann; L. Stimpfle, Ernst, C. Stimpfle, J. Wiedemann, L. Wiedemann, Seitz, Senz, Böhnle, Uhl, L. Koukol, A. Koukol, Hofmann, Kraut, Seitz.

