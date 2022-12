Fußball

18:40 Uhr

Der SV Holzkirchen krönt sich zum Futsal-Kreismeister

Plus Reimlingen und der SC Athletik Nördlingen liefern sich in der Vorrunde ein spannendes Duell. Der FSV schafft es ins Finale, doch dann fehlt die Kraft.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der SV Holzkirchen hat es allen wieder gezeigt: Bereits zum neunten Mal sicherten sich die Blau-Gelben den Titel des Futsal-Kreismeisters Donau-Ries. Im Endspiel in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle siegten die Schützlinge von Spielertrainer Philipp Buser vor fast 200 Zuschauern gegen den FSV Reimlingen mit 2:1. Beide Mannschaften sind damit am 4. Januar in Günzburg bei den zum zweiten Mal stattfindenden Meisterschaften des Fußballkreises Donau spielberechtigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .