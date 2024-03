Fußball

Der TSV Harburg belohnt sich nicht nach starker Leistung

Plus Kreisklasse Nord 1: Trotz vieler Chancen für den TSV Harburg bleibt es beim 1:1 gegen Mönchsdeggingen. Das Spitzenduo Monheim und Mauren marschiert weiter.

Nach ihren Auswärtssiegen führen der TSV Monheim (2:0 in Unterringingen) und der SV Mauren (3:2 bei Niederhofen-Hausen) auch nach dem 16. Spieltag die Tabelle der Kreisklasse Nord 1 klar an. Mit einigem Abstand folgt ein Trio mit Flotzheim/ Fünfstetten, dem Sportclub D.L.P. und Mönchsdeggingen. In der Abstiegszone setzte es für das Quartett am Tabellenende ausschließlich Niederlagen, wobei die Luft für Unterringingen (acht Punkte) und Wolferstadt/Wemding II (vier Punkte) immer dünner wird.

TSV Harburg – TSV Mönchsdeggingen 1:1 (1:0). Die Harburger starteten gut in die Partie. Christoph Kolitsch tauchte frei vor dem Gäste-Torwart auf, doch Kellner parierte. Anschließend hielten die Hausherren den Druck aufrecht, bis Julian Bonn per Nachschuss einen Freistoß von Kolitsch veredelte (13.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, doch Harburgs Torwart Meca war mehrfach Endstation. In der zweiten Halbzeit blieben in dem umkämpfen Spiel zunächst größere Torchancen aus. Tim Göttler glich schließlich in der 77. Minute per Foulelfmeter aus. In der Schlussphase drängten die Harburger auf den Siegtreffer, jedoch ohne Erfolg. Am Ende ein verdientes, aus Harburger Sicht etwas unglückliches 1:1. Zuschauer: 200. (tsv)

