Fußball

13:05 Uhr

Die Nördlinger U19 des TSV will ihren Lauf fortsetzen

Die Nördlinger U19, hier Jan Reicherzer, will auch weiter an der Tabellespitze stehen.

Plus Als Aufsteiger spielen die Jugendfußballer eine hervorragende Saison in der Landesliga Süd. Die Vorbereitung im Winter war schwierig, der Trainer ist dennoch ambitioniert.

Von Klaus Jais

Am kommenden Sonntag bestreiten die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr. Um 13.30 Uhr gastiert der SV Schalding-Heining im Rieser Sportpark. Das Hinspiel bei der Passauer Stadtteilmannschaft gewann der TSV 4:1. Zur Erinnerung: Die Rieser führen mit 27 Punkten die Tabelle der Landesliga Süd an, gefolgt vom FC Ismaning (26 Punkte) und von der SpVgg DW Deggendorf (24), wobei die Niederbayern ein Spiel weniger absolviert haben.

Die TSV-U19 bestritt bislang drei Vorbereitungsspiele: Beim FC Memmingen II (BOL) gewann sie 5:1. Die Torschützen waren Dominick Bittner, Bastian Köninger (2), Fabio Siebachmeyer und Lennart Ochs. Dann verlor das Team gegen den Oberligisten VfR Aalen 0:3 und geann beim TSV Rain (BOL) mit 4:2. Die Tore beim Derbysieg erzielten Johannes Hesko, Jan Reicherzer, Niklas Rothgang und Tom Müller. Das am vergangenen Sonntag geplante Spiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Landesstaffel) konnte nicht gespielt werden, da Glasscheiben des Flutlichts in Hofherrnweiler heruntergefallen waren, im Kunstrasen lagen Glassplitter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .