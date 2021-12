Drei Rieser Vereine ganz vorne

FSV Marktoffingen führt die „ewige Tabelle“ der Kreisliga Nord an

Die sogenannte „Ewige Tabelle“ der Fußball-Kreisliga Nord wird seit der Saison 1998/99 geführt. Sie wird angeführt vom FSV Marktoffingen, der es in 20 Spielzeiten (549 Spiele) auf 740 Punkte brachte. Erstaunlicherweise ist dabei die Trefferbilanz negativ (930:936). Der FSV spielte vier Jahre in der Bezirksliga (1992 bis 1996) und anschließend bis 2016 (nur unterbrochen durch ein Jahr Kreisklasse 2011/12) in der Kreisliga, die übrigens bis 1998 A-Klasse hieß. Von 2016 bis 2018 folgten noch einmal zwei Jahre Kreisklasse.

In der ewigen Tabelle auf Platz zwei liegt der TSV Hainsfarth mit insgesamt 18 Spielzeiten, in denen 486 Spiele absolviert und dabei 684 Punkte erreicht wurden (839:832 Tore). Die Nordrieser waren einer von fünf Meistern aus dem Ries seit 2004. In den 16 Jahren seither stellte der Altkreis Donauwörth neun Meister und nur zwei Titelträger kamen aus dem Landkreis Dillingen (2006 TSV Wertingen, 2015 FC Lauingen).

Nur zwei Vereine wurden in diesem Zeitraum zweimal Meister der Kreisliga Nord, nämlich der SV Donaumünster-Erlingshofen (2012 und 2017) sowie der SV Holzkirchen (2013 und 2018). Weitere Meister aus dem Ries waren der TSV Oettingen (2009) und der TSV Möttingen (2014). Die weitere Rangfolge der ewigen Tabelle: 3. SV Holzkirchen, 4. SpVgg Altisheim-Leitheim, 5. TSV Möttingen, 6. SG Alerheim, 7. VfB Oberndorf, 8. TSV Nördlingen 2, 9. SV Schwörsheim-Munningen, 10. SV Donaumünster-Erlingshofen.

Elf Vereine haben nur eine Kreisliga-Saison absolviert

Die ewige Tabelle umfasst insgesamt 58 Vereine. Elf Vereine haben nur je eine Saison in der Kreisliga gespielt, darunter der Lauber SV, die SG Unterringingen und der FSV Utzwingen. Schlusslicht ist der TSV Ebermergen mit nur 15 Punkten in der Saison 2002/2003.