Eine Rieser Schiedsrichter-Karriere voller Höhepunkte

Plus Der Löpsinger Steffen Grimmeißen stieg als erster Nordschwabe in wenigen Jahren bis in die Regionalliga auf. Unter seinen mittlerweile 1000 Einsätzen waren sogar internationale Partien.

Von Jim Benninger

Schon wer 2003 Steffen Grimmeißen als einen der jüngsten nordschwäbischen Fußballschiedsrichter erlebte, konnte sehen, was für ein Talent da heranreift. Und nachdem der Schüler stets weiter fleißig an seinem Hobby arbeitete, schaffte er es bis heute in die vierte, als Assistent sogar bis in die dritte deutsche Liga. Im Herbst dieses Jahres absolvierte der mittlerweile 32-Jährige beim Duell der Regionalliga-Mannschaften des FC Bayern München und des 1. FC Nürnberg seinen insgesamt 1000. Einsatz. Dazu gratulierten ihm vor 1000 Zuschauern im Grünwalder Stadion die Vorstandsvertreter seines Heimatvereins SpVgg Löpsingen, Fabian Göttler und Fabian Schäble, mit einem individuellen Trikot sowie einem eigens für ihn bedruckten Fußball. Bei dem Kreisklassisten hatte Steffen Grimmeißen das Kicken erlernt und läuft auch immer noch gerne für die Folgespielgemeinschaft Sportclub D.LP. auf, wenn es sein voller Terminkalender zulässt.

