Fußball

11:42 Uhr

Eine starke halbe Stunde reicht Maihingen nicht in Loppenhausen

Plus Fußball Bezirksoberliga Frauen: Die Rieserinnen unterliegen deutlich mit 0:4. Viele gute Chancen bleiben ungenutzt, während der Gegner sehr effizient vorgeht.

Die Riesenchance, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten, haben die Maihinger Fußballdamen im Spiel gegen Loppenhausen verpasst. Über 30 Minuten waren sie das bessere Team, hatten gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, bis zum ersten Gegentor in der 31. Minute. Ein schnelles Gegentor in der zweiten Halbzeit konnten die Rieserinnen nicht mehr wegstecken und mussten noch zwei weitere Treffer zum klaren Heimsieg der Allgäuerinnen einstecken.

Maihingen setzte sich vom Anpfiff weg in der heimischen Hälfte fest und Lisa Koukol und Emily Uhl konnten schon in den Anfangsminuten erst im Abschluss gebremst werden. In der fünften Minute setzte Koukol einen langen Pass von Lena Stimpfle aus spitzem Winkel knapp neben den Pfosten. Erst nach 15 Spielminuten der erste Torabschluss des Heimteams, der weit übers Tor ging. Bei Dauerregen erkämpfte sich Uhl den Ball an der Mittellinie, zog an drei Abwehrspielerinnen vorbei, wurde aber einschussbereit am Fünfmeterraum geblockt (20.). Ein Eckball, der auf der Latte landete, war die Antwort des Heimteams. Weiter waren die FClerinnen offensiv aktiver und zwei gute Zuspiele von Lilli Seitz konnten die Loppenhauserinnen vor Koukol und Uhl zur Ecke klären.

