FC Maihingen: Besser, aber nicht gut genug

Fußball-Bezirksoberliga Frauen: Für die Rieserinnen schwinden nach einer weiteren 0:1-Niederlage die Chancen auf den Klassenverbleib.

Nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen stehen die Maihingerinnen weiter am Tabellenende der Frauenfußball-Bezirksoberliga Schwaben. Obwohl eine Leistungssteigerung erkennbar war, fehlte es im Angriff an Glück, Durchsetzungskraft und Überzeugung. Da Torhüterin Leonie Wassermann krankheits­bedingt fehlte, musste Milena Seitz ins Tor, die eine starke Leistung zeigte und nur durch eine Standardsituation zu überwinden war. Da noch nicht feststeht, ob das ausgefallene Spiel gegen Loppenhausen nachgeholt wird, haben die Maihingerinnen noch eine Minichance, die Klasse zu erhalten.

Nach vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften war es Emily Uhl, die erstmals vor der gegnerischen Torhüterin auftauchte, aber wohl knapp aus dem Abseits kam (10.). Danach erzeugten die Gäste mehr Druck, doch Jana Ernst und Torhüterin Seitz klärten jeweils zur Ecke. In der 18. Minute ein Steckpass von Andrea Koukol auf Alica Böhnle, deren Schuss von der Torhüterin überragend zur Ecke abgewehrt wurde. Wenig später war auch für Pauline Herrle bei der Batzenhofner Torhüterin Endstation.

Frauenfußball Bezirksoberliga: Maihingen gelingt kein Tor

In dieser Spielphase verpassten die Rieserinnen es, den Führungstreffer vorzulegen. Auf der Gegenseite überspielten die Gäste zweimal die FC-Abwehr, doch Seitz war im Herauslaufen und auf der Linie nicht zu überwinden. Dass es zur Halbzeit noch 0:0 stand, lag an den guten Abwehrreihen beider Mannschaften, wobei auf Maihinger Seite Johanna Wiedemann und Eva Enslin den agilsten Gäste-Angreiferinnen wenig Spielraum ließen.

Nach dem Wechsel war es Böhnle, die an der Batzenhofner Torhüterin scheiterte (47.), und auch Uhl war mit einem Freistoß nicht erfolgreich. In diese Rieser Drangphase hinein fiel nach vermeidbarem Eckball das 0:1 durch Julia Mühldorfer, die per Kopfball traf (65.). Fünf Minuten später wurde Melanie Senz auf der anderen Seite bei einem Eckball von der Abwehr geblockt. Die Maihingerinnen waren sichtlich bemüht, zumindest einen Punkt zu behalten, aber die zunehmenden Ungenauigkeiten im Passspiel verhinderten weitere Möglichkeiten. Die letzte Chance der Gäste zehn Minuten vor Schluss parierte Seitz klasse. In den Schlussminuten drehten die FClerinnen, angekurbelt durch Andrea Koukol und Lena Wiedemann, nochmals auf, doch es blieb beim 1:0 für die Gäste. (AZ)

FC Maihingen: M. Seitz; J. Wiedemann, Ernst, Enslin, Herrle, L. Stimpfle, L. Wiedemann, Böhnle, A. Koukol, Uhl, Senz, Hofmann, Kraut, Leberle und L. Seitz.

