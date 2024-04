FC Maihingen lässt gegen SV Wattenweiler zwei Punkte liegen

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Gegen ein überraschend starkes Schlusslicht aus Wattenweiler gelingt nur ein 2:2. Die Lage der FCM-Damen bleibt bedrohlich.

Einen glücklichen Punkt haben die Fußballerinnen des FC Maihingen im Kellerderby gegen den SV Wattenweiler ergattert. Die Gäste, wesentlich stärker als von einem Tabellenschlusslicht erwartet, waren bei dem 2:2 (1:1) dem Sieg näher als das Heimteam. Heimkeeperin Leonie Wassermann war beste Spielerin ihrer Mannschaft und verhinderte die erste Heimniederlage in der Rückrunde. Trainer Fabian Piechatschek vermisste bei seinem Team den Biss in den Zweikämpfen und die Konzentration, nur wenige Spielerinnen konnten ihr Leistungsvermögen abrufen. Zwei weitere Punkte hätten den Rieserinnen, die nur zwei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt sind, gutgetan.

Die Maihingerinnen bestimmten die ersten Spielminuten und hatten den ersten Hochkaräter, als Emily Uhl Lisa Koukol ins Spiel brachte, die von der Torhüterin gebremst wurde. Trotz zunehmendem Druck durch die Gäste ging der FCM in Führung: Einen kurz vor der Mittellinie schnell ausgeführten Freistoß von Carolin Stimpfle über die Abwehr lupfte Lisa Koukol aus zwölf Metern über die herauslaufende Keeperin ins Netz (15.).

FC Maihingen hat Probleme mit Wattenweilers körperlichem Spiel

In der Folgezeit spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei die Gäste viele Bälle eroberten und dann doch in der Abwehr hängen blieben. Erst in der 25. Minute war Torhüterin Wassermann wieder gefordert und hatte wenig später Glück, dass der Pfosten rettete. Der hohe körperliche Einsatz der Gäste brachte für die FC-Damen viele Verletzungsunter­bre­chun­gen. Durch diese Störaktionen kam Maihingen kaum ins Spiel, agierte unglücklich und teilweise zu spät, sodass Wattenweiler deutlich mehr Ballbesitz hatte. In der 42. Minute mündete das im Ausgleich: Nach einem Eckball brachte die FCM-Abwehr den Ball nicht weg und aus fünf Metern stocherte Jana Müller den Ball über die Torlinie. Wenig später hatte Maihingen noch Glück bei einem Lattenstreifer der Gäste.

Nach der Pause erstickten die Gäste weiterhin die Offensiv­bemühungen der FC-Damen schon im Aufbau durch ihr gutes Pressing. Die Heimabwehr war gut beschäftigt, konnte aber auch gut blocken und Wassermann war auf der Linie nicht zu überwinden. 25 Minuten gab es beidseits keine nennenswerte Torchance. In der 72. Minute fiel das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:2, wieder traf Jana Müller nach Eckball. Nur zwei Minuten später folgte der beste Spielzug der Rieserinnen zum 2:2-Ausgleich: Lisa Koukol setzte sich auf der linken Seite durch, ihren Pass von der Grundlinie setzte Lisa Leberle völlig frei aus sechs Metern flach ins Tor.

Lilli Seitz hat am Ende den Siegtreffer auf dem Fuß, scheitert aber

Maihingen war danach wieder besser im Spiel und Lena Wiedemann scheitere mit einem Distanzschuss an der Torhüterin (81.). Auf der Gegenseite rettete Wassermann mit einer klasse Reaktion den Punkt. Den Siegtreffer verpasste Lilli Seitz in der 88. Minute.

Lesen Sie dazu auch

FC Maihingen: Wassermann; L. Stimpfle, Ernst, C. Stimpfle, J. Wiedemann, L. Wiedemann, Seitz, Enslin, Uhl, L. Koukol, A. Koukol, Leberle, Beck.