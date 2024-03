FC Maihingen löst die Trainerfrage heimatnah

Auf den Allgäuer Joachim Dewein wird in der nächsten Saison ein Einheimischer folgen: Martin Klaus übernimmt im Sommer den Trainerposten beim FC Maihingen.

Joachim Dewein (57) wird als Trainer beim Fußball-Kreisligisten FC Maihingen nach dieser Saison aufhören. Für den Coach aus Markt Rettenbach ist schon ein Nachfolger gefunden, und dafür mussten die Maihinger auch nicht allzu weit gehen.

Dewein hat den Verantwortlichen des FC Maihingen mitgeteilt, dass er in der neuen Saison 2024/2025 seinen Heimatverein übernehmen werde. "Wir möchten uns ganz herzlich bei Joa für die sehr gute Zusammenarbeit, sein tolles Engagement und seine erstklassige Fußball-Fachkompetenz bedanken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und hoffen für die laufende Saison, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen und endlich den Toto-Pokal gewinnen“, erklärt Abteilungsleiter Philipp Stimpfle nach Rückfrage unserer Zeitung.

Dewein-Nachfolger beim FC Maihingen wohnt in Marktoffingen

„Ein Maihinger Eigengewächs wird den FC Maihingen in der neuen Saison übernehmen. Martin Klaus, gebürtig aus Maihingen und aktuell wohnhaft in Marktoffingen, wird neuer Trainer des FCM. Wir freuen uns sehr, dass wir Martin für die kommende Saison für uns gewinnen konnten“, sagt Stimpfle. Der 41-Jährige ist kein Unbekannter in Maihingen. Er hat den kompletten Jugendbereich beim FCM durchlaufen und auch schon bei den Herren für den FCM gespielt.

„Neben seiner Maihinger Vergangenheit sprachen seine langjährige Erfahrung als Spieler und als Jugend-/Herrentrainer für ihn. Martin passt im Gesamtpaket sehr gut zum FCM und zu unserer Mannschaft. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Stimpfle abschließend. Martin Klaus war zuletzt zwei Spielzeiten (von 2021 bis 2023) Trainer beim FSV Marktoffingen. Dort erlebte er zwei intensive Jahre, in denen jeweils der erfolgreiche Klassenerhalt (einmal durch ein gewonnenes Relegationsspiel) in der Kreisliga gefeiert werden konnte.

Lesen Sie dazu auch