FC Maihingen zieht ins Toto-Pokal-Finale ein

Gegen den SV Ehingen-Ortlfingen tut sich der FCM lange schwer und liegt bis zur 88. Minute zurück. Stimpfle und Liebhard lassen die Rieser am Ende jubeln.

Der FC Maihingen hat das Endspiel im Toto-Pokal auf Kreisebene erreicht. Die Rieser lagen vor 180 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Kreisklassisten SV Ehingen-Ortlfingen bis zur 88. Minute 0:1 in Rückstand und drehten die Partie noch in einen 2:1-Sieg. Der Gegner der Rieser steht noch nicht fest, weil die zweite Halbfinalpaarung TSV Offingen gegen TSV Ziemetshausen abgesetzt wurde.

FCM-Trainer Joachim Dewein musste gegenüber dem Viertelfinalspiel in Ederheim auf Christoph Götz, Gabriel Rutz und Josef Stimpfle verzichten. Die Gäste wechselten bereits in der ersten Halbzeit: Maximilian Wengert kam für Michael Haas. In der 67. Minute ging die Heimelf durch Reinhold Armbrust in Führung. Die Gäste reagierten prompt: Für Max Thum kam Tobias Öttl aufs Feld.

FC Maihingen macht Endspiel-Einzug erst spät klar

Der Ausgleich fiel erst in der 88. Minute durch Kapitän Raphael Stimpfle. Nun waren die Gäste erst recht am Drücker und in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte der Utzwinger im FCM-Trikot, Jürgen Liebhard, das Siegtor. Wenig später zog Schiedsrichter Franz Kaltenegger noch zweimal Rot: gegen den Heimspielertrainer Reinhold Armbrust und gegen FCM-Abwehrspieler Alexander Göck. (jais)