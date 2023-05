Fußball

Frauenfußball: Maihingen zeigt sich stark im letzten Heimspiel

Plus Mit 3:1 entscheiden die FCM-Damen das Spiel gegen Wattenweiler für sich. Großen Anteil am Sieg haben die Abwehr und vor allem Torhüterin Preniqi.

Von Elisabeth Koukol

Dank einer starken Torhüterin Dorentina Preniqi und einer überzeugenden Defensiv-Leistung haben die Maihinger Fußballerinnen ihr letztes Heimspiel dieser Bezirksoberliga-Saison erfolgreich abgeschlossen. Aber sie hätten es deutlich einfacher haben können, wenn ihnen nicht so viele Fehlpässe unterlaufen wären und sie ihre Chancen in der Anfangsphase besser verwertet hätten.

Anfangs war es ein zerfahrenes Spiel und es dauerte bis zur 13. Minute, ehe Emily Uhl die erste FCM-Chance hatte und gerade noch am Abschluss gehindert wurde. Im Gegenzug wehrte Dorentina Preniqi klasse zum Eckball ab. In der 23. Minute fiel endlich das 1:0: Emily Uhl spielte einen Pass in die Schnittstelle, den Lisa Koukol in vollem Lauf mitnahm und rechts an der Torhüterin vorbeilegte. Danach wurden die Gäste stärker und setzten einen Freistoß aus 16 Metern knapp über die Latte, außerdem war der SVW nach Eckbällen gefährlich.

