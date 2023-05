Fußball

Fußball-Kreisklasse Nord 1: In Deiningen steigt der Aufstiegsgipfel

Die Deininger (hier in Rot-Schwarz, Szene aus dem Pokalfinale gegen Jettingen) können mit einem Sieg über Ebermergen einen großen Schritt in Richtung Kreisliga machen.

Plus Deiningen und Ebermergen treffen am Sonntag aufeinander, der Sieger hat beste Chancen, in die Kreisliga aufzusteigen. Was sich die Trainer vorgenommen haben.

Drei Teams, drei verbleibende Spiele und zwei Punkte zwischen den Mannschaften: So liest sich die Ausgangslage für den Meisterschaftskampf in der Kreisklasse Nord 1. Vom ersten Spieltag an übernahm der FSV Flotzheim die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab, bis zum vergangenen Wochenende. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison stolperte Flotzheim mehrmals, aus den jüngsten drei Partien holten sie nur zwei Punkte und riefen dadurch ihre Verfolger auf den Plan.

Die SpVgg Deiningen, über weite Strecken der Runde auf Platz zwei gelegen, zog am vergangenen Sonntag mit einem Sieg über den Sportclub D.L.P. vorbei und der TSV Ebermergen (1:0 in Schwörsheim) konnte den Abstand zu Flotzheim auf einen Punkt verkürzen. Der neue Tabellenführer verlor im Jahr 2023 nur ein einziges Spiel und hat den Aufstieg nun selbst in der Hand. Thomas Ranftl, seit dieser Saison auf der Trainerbank in Deiningen, erwartet ein spannendes Saisonfinale: „Auf dem Papier haben wir das schwierigste Restprogramm, dennoch hoffen wir, uns durchsetzen zu können. Das Minimalziel ist die Relegation.“ In den letzten drei Partien muss die SpVgg noch gegen Mitkonkurrent Ebermergen, Top-Fünf-Team Monheim und die SG Niederhofen/Hausen, Zweiter in der Rückrundentabelle, spielen.

