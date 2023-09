Fußball

vor 52 Min.

Glücklicher, aber nicht unverdienter Heimsieg für die Maihingerinnen

Plus Frauenfußball Bezirksoberliga: Vor eigenem Publikum gelingt den FCM-Damen ein 1:0 gegen Ottobeuren. Erst kurz vor Schluss lässt Enslin den FCM jubeln.

Artikel anhören Shape

Zum Kirchweih-Wochenende holen die Maihinger Fußballerinnen im ersten Heimspiel der Bezirksoberliga-Saison den ersten Sieg. In einem chancenarmen Spiel hatte das FC-Team Probleme mit der harten Spielweise der Gäste, die für einige Verletzungspausen sorgte. Am Ende war es Sieg des Willens, der mit etwas Glück über die Zeit gerettet wurde.

Ottobeuren kam mit einem 4:0-Auftaktsieg im Rücken nach Maihingen und war zu Beginn des Spiels das bessere Team mit sicherem und druckvollem Passspiel. Die Maihinger Damen kamen in der ersten Viertel­stunde selten über die Mittellinie und nach 20 Spielminuten erstmals in den gegnerischen Strafraum. Trotz der Überlegenheit konnten sich die Gäste wenig klare Torchancen erarbeiten, da die Innenverteidigerinnen Jana Ernst und Carolin Stimpfle kompromisslos verteidigten und Torhüterin Dorentina Preniqi bei den wenigen Torabschlüssen sicher stand. Den ersten Hochkaräter für Maihingen setzte Lisa Koukol knapp am Tor vorbei (20.). Es waren die Abwehrreihen, die das Spiel bestimmten und beiderseits wenig zuließen. In der 30. Minute setzten die Ottobeurerinnen einen Freistoß aus 17 Metern deutlich übers Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff ein Sololauf von Lisa Koukol, den ihre starke Gegenspielerin noch kurz vor der Torlinie wegspitzeln konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .