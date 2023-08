Fußball

Hält der Höhenfug des FSV Utzwingen auch gegen den FC Nordries an?

Plus In der Fußball-B-Klasse steht das Derby zwischen dem FC Nordries und dem FSV Utzwingen an. Letzterer ist Favorit, doch es spricht vieles für den FCN.

Von Klaus Jais

Das Derby zwischen dem verlustpunktfreien Tabellenzweiten FSV Utzwingen und dem amtierenden Vize-Meister FC Nordries steigt am sechsten Spieltag der Fußball-B-Klasse Nord. Schiedsrichter Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg) pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an. Die Bilanz der jüngsten sechs Begegnungen spricht für den FC Nordries, der vier dieser Partien gewinnen konnte, ein Spiel endete unentschieden und nur einmal gewann der FSV Utzwingen. Favorit ist dennoch der Gastgeber, der vor der Saison eine schwierige Situation gemeistert hat und aktuell einen nie dagewesenen Höhenflug erlebt.

Im Vorfeld der Saison 2023/24 kam es beim FSV Utzwingen sowohl in der Vereinsführung als auch in der sportlichen Leitung zu Änderungen. Während die vier Personalwechsel bei den Vorstandswahlen geplant waren, ergaben sich die Veränderungen auf der Trainerposition kurzfristig und unerwartet. Die erste Hiobsbotschaft kam bereits unmittelbar vor Beginn der Vorbereitung, als der langjährige Trainer Peter Ernst (61) plötzlich schwer erkrankte und sich einer aufwendigen Herzoperation unterziehen musste. Gerade aufgrund der zeitlich prekären Situation waren die sportlich Verantwortlichen um Abteilungsleiter Andreas Regele umso glücklicher, dass sie innerhalb von nur einigen Tagen mit Benedikt Saulich und Eike Wolfinger zwei sehr erfahrene Spieler für das Übungsleiteramt gewinnen konnten.

