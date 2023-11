Fußball

vor 18 Min.

Halbzeit in der Kreisklasse Nord 2: Fünf Spiele stehen noch aus

Der SV Eggelstetten (in Rot) überwintert auf Rang neun. Der VfB Oberndorf ist bislang die fairste Mannschaft der Liga.

Plus Die Kreisklasse Nord 2 geht in die Winterpause, auch wenn einige Partien noch ausstehen. Eine Mannschaft aus dem Landkreis ist noch ohne Auswärtsniederlage.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Mit fünf Nachholspielen ging die Kreisklasse Nord 2 in die Winterpause. Als Tabellenführer überwintert der SV Ehingen-Ortlfingen mit 38 Punkten. Der SVE-O ist der einzige Verein in dieser Liga, der aus dem Landkreis Augsburg stammt. Vier Vereine sind aus dem Landkreis Donau-Ries, nämlich der Tabellendritte SV Donaumünster-Erlingshofen (32 Punkte), der Sechste VfB Oberndorf (24), der Neunte SV Eggelstetten (16) und der Tabellenelfte SpVgg Altisheim-Leitheim (10 Punkte). Wie fällt die Bilanz der Liga zur Winterpause aus?

Die einzige Mannschaft ohne Remis ist der Zweite, der SV Kicklingen-Fristingen, der fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt und noch das Nachholspiel beim SV Donaualtheim am 17. März zu bestreiten hat. Ebenfalls am 17. März sind die Nachholpartien TSV Unterthürheim – TSV Wertingen II und FC Pfaffenhofen-Untere Zusam – BC Schretzheim terminiert. Die restlichen Nachholspiele TSV Binswangen – SV Donaumünster-Erlingshofen und das Ortsderby SV Eggelstetten – VfB Oberndorf werden am Ostermontag (1. April) ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen