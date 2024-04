Hans Demel ist nicht mehr Trainer der SpVgg Minderoffingen

Überraschend haben sich die Nordrieser und ihr Coach getrennt, nachdem im Dezember noch für ein Jahr verlängert wurde. Sportleiter Ott bedauert die Trennung.

Hans Demel ist nicht mehr Trainer des Fußball-Kreisklassisten SpVgg Minderoffingen. „Der Verein hat Trainer Demel mitgeteilt, dass wir ab dem Sommer die Zusammenarbeit beenden wollen und für die neue Saison einen anderen Trainer suchen. Daraufhin hat Hans von sich aus sein Engagement mit sofortiger Wirkung beendet. Der Verein findet seine Entscheidung schade, wir hätten gerne die Saison mit ihm zu Ende gemacht“, sagt Patrick Ott, der sportliche Leiter bei den Nordriesern.

Demel hatte die SpVgg nach dem Aufstieg zur Saison 2022/23 übernommen und in einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag gegen die SG Birkhausen/Munzingen 1:0 gewonnen und damit den drittletzten Tabellenplatz errungen. In der laufenden Saison lief es besser, aktuell ist die SpVgg auf Platz sechs. Die Entscheidung des Vereins, einen anderen Trainer zu installieren, kommt überraschend, im Dezember vergangenen Jahres hatten sich Verein und Trainer noch auf ein weiteres Jahr geeinigt. „Wir sind im Guten auseinandergegangen, da bleibt nichts zurück. Seine Entscheidung müssen wir akzeptieren“, sagt Ott. Momentan und wohl auch noch die restlichen sechs Spiele wird das Training von den Spielern Adrian Stimpfle und Ralf Mayer sowie dem ehemaligen Spieler Andreas Rauwolf geleitet. (jais)

