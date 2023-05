Fußball

Hochspannung ohne Ende im Rieser Fußball: So läuft die Relegation

Können die Reimlinger am Mittwochabend in Glött nochmals jubeln, so wie hier ihr Toptorjäger Dominik Kohnle?

Plus Nach einem würdigen Saisonfinale geht es für einige Rieser Vereine in die Verlängerung. Schon am Mittwochabend hat der FSV Reimlingen eine historische Chance.

Von Maximilian Bosch

Eine denkwürdige Fußballsaison 2022/2023 hat am Wochenende ihr Ende gefunden. In der Kreisliga Nord hat sich der FSV Reimlingen einen Platz in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga erkämpft, während der FSV Marktoffingen noch in die Abstiegsrelegation gerutscht ist. Im dramatischen Abstiegskampf der Kreisklasse Nord 1 hatte die SG Birkhausen/Munzingen das Pech, noch in die Verlängerung zu müssen, in der A-Klasse Nord ist die Relegation dagegen ein Glücksfall für den SC Nähermemmingen-Baldingen. Und mit dem FC Nordries hat auch ein Rieser B-Klassist die Chance, noch aufzusteigen.

Bezirksliga-Relegation: FSV Reimlingen ist im Ausnahmezustand

Für die Reimlinger Fußballer ist die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga ein Novum, nie zuvor hat der FSV darum gespielt. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Stefan Fischer, Trainer des FSV Reimlingen: "Der FSV hat Vereinsgeschichte mit Platz zwei und der damit verbundenen Relegation zur Bezirksliga geschrieben. Das Dorf tobt und ist bereits jetzt im Ausnahmezustand." Mit einem 3:2 beim feststehenden Meister SV Holzkirchen haben die Reimlinger sich den Relegationsplatz gesichert und schon damit einen gewaltigen Erfolg gefeiert, jetzt aber liegt eine wahre Herkulesaufgabe vor ihnen.

