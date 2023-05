Fußball

Kreisliga Nord: SV Holzkirchen krönt sich zum Meister

Plus Das 1:1 gegen Buchdorf/Daiting lässt Holzkirchen feiern. Wemding macht einen Schritt Richtung Klassenerhalt, Marktoffingen verliert zum siebten Mal in Folge.

Von Johannes Geiß

Ein glanzloses Unentschieden gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting reicht Titelfavorit SV Holzkirchen, um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Nord und damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen. Einen Spieltag vor Saisonende sind die Blau-Gelben nicht mehr einzuholen. Im Ringen um Platz zwei geben sich Oettingen und Reimlingen keine Blöße, beide siegen. Im Tabellenkeller kommt es nächsten Samstag zum Showdown zwischen Möttingen und Marktoffingen

Kreisliga Nord: Harter Weg zum Titel für den SV Holzkirchen

SG FSV Buchdorf /Daiting – SV Holzkirchen 1:1 (0:1). – Die Partie begann rasant, die Gäste gingen mit der ersten Möglichkeit in der vierten Minute durch Armin Rau in Führung. Dieser wurde nach schnellem Umschalten im Mittelfeld über außen durch einen Pass an den Elferpunkt bedient und er schloss direkt neben den Pfosten ab. Die Heimelf brauchte etwas, bis sie ins Spiel fand. Eine erste Großchance hatte Buchdorf nach einem langen Ball auf Simon Lux , der den herauseilenden Keeper überlupfte, aber an der Latte scheiterte.

Aus der Halbzeit kam die Heimelf deutlich besser. So fiel in der 64. Minute der verdiente Ausgleich per Kopf durch Andreas Maier. Buchdorf/Daiting blieb dran und hatte durch Marius Schmid einen Fernschuss aus 20 Metern, den der Keeper über die Latte lenkte. In der Endphase war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die SG blieb hiermit als Aufsteiger das ganze Jahr ungeschlagen zu Hause und hätte das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit auch gewinnen können. Mit dem Unentschieden sicherte sich Holzkirchen bereits einen Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft.

