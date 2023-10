Fußball

vor 34 Min.

Maihingens Punkte bleiben wieder in Augsburg-Pfersee

Plus Fußball Bezirksoberliga Frauen: Auch dieses Jahr nehmen die Maihingerinnen nichts Zählbares beim TSV Pfersee mit. Beim 1:4 ist der FCM aber lange auf Augenhöhe.

In Augsburg-Pfersee haben die Maihinger Fußballerinnen bisher immer ihre Punkte liegen lassen, meistens auch ohne Torerfolg. Diesmal waren sie nah dran am ersten Punktgewinn, auch wenn das am Ergebnis nicht ersichtlich ist. Zwei schnelle Tore brachten die Gastgeberinnen in eine gute Position, doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Rieserinnen besser ins Spiel, hatten den Ausgleich in der zweiten Halbzeit auf dem Fuß, kassierten dann aber noch zwei vermeidbare Gegentore. Letztendlich hat Maihingen sich beim 4:1 (2:0) für Pfersee viele Chancen erarbeitet, aber zu wenige umgesetzt.

Wieder einmal brauchte das FC-Team Zeit, um ins Spiel zu finden. Die passsicheren Gastgebe­rinnen waren dominant und nach einem Freistoß in der 9. Minute war Torhüterin Preniqi erstmals gefordert. Machtlos war sie beim 1:0, einem satten Schuss aus zehn Metern von Sarah Schuster (11.). In der 16. Minute marschierte Lena Stimpfle links außen durch, doch ihre Hereingabe wurde vor Sophie Kraut geblockt. Im Gegenzug fiel das 2:0 durch einen platzierten Flachschuss aus zehn Metern von Selinah Benedikt. Erst nach diesem Rückstand wurden die Offensivaktionen der Maihingerinnen zielstrebiger. Lilli Seitz hatte sich im Mittelfeld gut durchgesetzt, nach ihrem Steckpass auf Pauline Herrle konnte die Torhüterin gut parieren. Wenig später musste Jana Ernst raus, die alte Verletzung machte sich bemerkbar. Für sie kam Melanie Dürr zu ihrem ersten Saisoneinsatz. Die FC-Abwehr hatte die Augsbur­gerin­nen zunehmend besser im Griff und deren Offensivbemühungen wurden spärlicher. Nach einem Eckball von Seitz, scharf vors Tor gezogen, verpassten drei Maihingerinnen den Anschluss­treffer. Das Spiel war nun ausgeglichener und die Gastgeberinnen holten sich nach hartem Einsteigen gegen Uhl die gelbe Karte ab. Den folgenden Freistoß vom rechten Strafraumeck setzte Eva Enslin knapp am kurzen Toreck vorbei und Lena Wiedemann hatte die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff mit einem Distanzschuss, der sich knapp hinter die Latte senkte.

