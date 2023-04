Fußball

Maihinger Damen legen zweimal vor und verlieren doch

Eva Enslin (am Boden) erzielt hier per Kopfball das 2:1 für Maihingen, den Treffer bejubeln Nina Lämmer, Jana Ernst, Lena Wiedemann und Melanie Dürr.

Plus Frauenfußball-Bezirksoberliga: Maihingen führt zweimal gegen Burgau, bringt den Sieg aber nicht ins Ziel. Der Treffer zum 2:3 fällt in der Nachspielzeit.

Mit einem Gegentor in der Nachspielzeit haben die Maihinger Fußballerinnen auch ihr zweites Heimspiel der Rückrunde in den Schlussminuten verloren. Die Burgauerinnen haben sich durch ihre engagierte und passsichere Spielweise den 3:2-Sieg in Maihingen letztendlich verdient. Trotzdem hatte das Heimteam zwar wenige, aber gute Möglichkeiten, die Punkte zu behalten. Die Rieserinnen haben dadurch die Chance verpasst, sich im oberen Mittelfeld der Bezirksoberliga festzusetzen.

Mit einer aggressiven Spielweise setzten die Gäste den FCM von Beginn an stark unter Druck, ohne eine zwingende Torchance zu kreieren. Dies bekam Jana Ernst schon in der 2. Spielminute zu spüren, die dann für längere Zeit verletzt raus musste. In der 7. Spielminute hatte Lisa Koukol die erste Möglichkeit für Maihingen, blieb aber an der Torhüterin hängen, und wenig später war der Winkel zu spitz. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und wurden durch scharf vors Tor gezogene Eckbälle gefährlicher.

