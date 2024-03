Maihinger Damen starteten die Aufholjagd mit Verstärkung

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Das abstiegsgefährdete Rieser Team empfängt am Samstag den FSV Wehringen. Zwei Neue sollen helfen, die Klasse zu halten.

Mit dem letzten Spieltag der Hinrunde wird dieses Wochenende die Fußball-Bezirksoberliga der Frauen fortgesetzt. Die Damen des FC Maihingen empfangen dabei den Aufsteiger FSV Wehringen, Spielbeginn ist um 14 Uhr. Die Gäste haben in ihren bisherigen acht Pflichtspielen nur drei Gegentore kassiert und gelten als die abwehrstärkste Mannschaft der Runde. Auswärts haben sie bisher nur einen Punkt abgegeben. Trainer Fabian Piechatschek ist trotzdem zuversichtlich, dass sein Team gute Chancen hat, dem Gegner einige Tore einzuschenken.

Dazu gehört aber auch, dass die Mannschaft die Defensivarbeit stabilisiert und ihre Offensivqualitäten effizient nutzt. Mit den Vorbereitungsspielen, in denen zwei Siege gegen das Bezirksligateam aus Reimlingen (5:2) und die Kreisligamannschaft aus Deiningen (5:2) erzielt wurden, ist der Coach zufrieden. Sollten die Spielerinnen die Trainingsleistungen umsetzen, sei er überzeugt, dass sie sich am auch Samstag belohnen können.

Frauen-Bezirksoberliga: Andrea Koukol kehrt bei Maihingen zurück

Das FCM-Team hat nach einer mäßigen Hinrunde mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen eine riesige Aufgabe vor sich, mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Derzeit stehen die Maihingerinnen auf einem Abstiegsplatz (elfter Platz), mit Kontakt zu den Vordermannschaften. Dass in den restlichen zwölf Spielen acht Heimspiele und nur noch vier Auswärtsspiele anstehen, könnte ein Vorteil sein.

Eine gute Nachricht für Maihingen ist auch, dass Andrea Koukol in den Kader zurückgekehrt ist und mit Alica Böhnle und Leonie Wassermann zwei neue Spielerinnen das Team verstärken. Offensivspielerin Böhnle ist in der Winterpause vom SV Kirchheim nach Maihingen gewechselt und hat mit zwei Toren gegen Deiningen ihre ersten Treffer für Maihingen erzielt. Nachwuchskeeperin Leonie Wassermann, die ihre komplette Jugendspielzeit bei der JFG Nordries gespielt hat, wird am Samstag ihr erstes Spiel bei den FCM-Frauen bestreiten.

