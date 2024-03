Maihingerinnen lassen sich zwei Punkte gegen Wehringen entgehen

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Das 3:3 gegen den FSV Wehringen hievt die Rieserinnen zwar auf einen Nichtabstiegsplatz, doch zufrieden sein können sie nicht.

Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf haben die Maihinger Fußballerinnen am Samstag gegen den FSV Wehringen verspielt. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 3:1 Führung ließen sie sich in der zweiten Halbzeit zu sehr in die eigene Hälfte drücken, ein deutliches Abseitstor und ein Eigentor verhalfen den Gästen zum Punktgewinn. Ihr Debüt im Damenteam gaben die 17-jährige Torhüterin Leonie Wassermann, die trotz der drei Gegentore eine überzeugende Leistung zeigte, und Alica Böhnle, die mit einem Treffer ihre Offensivqualitäten unterstrich.

Nach beidseitigem Abtasten verlagerte sich das Spielgeschehen zusehends in die Gästehälfte und Böhnle hatte in der 11. Minute den ersten Torabschluss. Die Gäste versuchten, mit langen Bällen die Heimmannschaft zu überspielen, aber Jana Ernst und Carolin Stimpfle in der Innenverteidigung waren sicher im Stellungs- und Kopfballspiel. In der 21. Minute konnte Lisa Koukol ein Abspiel der Wehringer Torhüterin blocken und ihr Anspiel versenkte Alica Böhnle flach ins linke Eck zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später traf Emily Uhl nach einem Eckball aus fünf Metern zum 2:0. Das 3:0 auf dem Fuß hatte Lisa Koukol in der 28. Minute, als sie nach perfektem Zuspiel von Carolin Stimpfle freistehend aus spitzem Winkel an der Gästekeeperin scheiterte. Im Gegenzug fiel das 2:1, es war der erste Torabschluss der Gäste durch Katharina Böttcher. Nur zwei Minuten später gab Maihingen mit dem 3:1 die richtige Antwort: Böhnle spielte in die Schnittstelle und Lisa Koukol traf flach ins lange Eck.

FC Maihingen: Ein Eigentor von Carolin Stimpfle führt zum 3:3-Endstand

Den deutlich besseren Start hatten die Gäste in der zweiten Halbzeit. Aus klarer Abseitsposition traf wieder Böttcher mit einer Bogenlampe von halb links über die chancenlose Heimtorhüterin hinweg zum 3:2. Mit Unterstützung des starken Windes pressten die Gäste aus dem Kreis Augsburg weiter und drängten die Rieserinnen stark zurück, ohne sich aber klare Möglichkeiten zu erspielen. Erst in der 67. Minute gab es wieder eine vielversprechende FC-Chance, dabei wurde Emily Uhl nach Sololauf im Strafraum geblockt. Die Gäste nutzten jede Möglichkeit, um Freistöße zu erhalten, die sie aber alle verzogen oder von der guten Abwehr geklärt wurden.

In einer Drangphase der Maihingerinnen unterlief Carolin Stimpfle ein ärgerliches Eigentor zum 3:3. In den letzten 20 Minuten brachten die Gäste mehr Härte ins Spiel, einige FC-Spielerinnen brauchten Verletzungspausen. Damit störten sie erfolgreich die Maihinger Angriffsbemühungen und nahmen einen glücklichen Punkt mit. Mit dem Punkt haben die Maihingerinnen die direkten Abstiegsplätze der Bezirksoberliga verlassen.

FC Maihingen: Wassermann; L. Stimpfle, C. Stimpfle, Ernst, J. Wiedemann, Enslin, L. Wiedemann, A. Koukol, Böhnle, L. Koukol, Uhl, Kraut, Hofmann, Senz, Seitz.

