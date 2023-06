Fußball

vor 16 Min.

Marktoffingen sichert sich den Klassenerhalt in der Relegation

Plus Es gab die Chance auf den Klassenerhalt und die Marktoffinger Fußballer haben sie genutzt. Die ersten Minuten kam das Team jedoch nicht richtig in die Partie.

Der FSV Marktoffingen hat seine letzte Chance zum Klassenerhalt in der Kreisliga genutzt: Dies gelang durch einen 3:1-Erfolg gegen SG Reisensburg-Leinheim im Relegationsspiel in Höchstädt.

Der FSV Marktoffingen kam am Anfang nicht so recht ins Spiel und ermöglichten der SG in den ersten 15 Minuten des Spiels einige Chancen, die jedoch nicht zum Torerfolg führten. Besser machte es der FSV in der 18 Minute, Lukas Meyer überlief auf der rechten Seite die komplette Abwehr des Gegners und spielte den Ball vors Tor. Dort fand er in Peter Hlawatsch einen Abnehmer, der eiskalt zum 1:0 einschob.

