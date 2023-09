Fußball

Nach dem zweiten Saisonsieg glaubt Holzkirchen wieder an sich

Plus Fußball-Bezirksliga: Das 1:0 gegen Neuburg zeigt, dass der erste Sieg keine Eintagsfliege war. Nun wollen die Holzkirchener auch gegen Gersthofen punkten.

Von Klaus Jais

Der SV Holzkirchen empfängt am Sonntag um 17 Uhr den Landesligaabsteiger TSV Gersthofen. Die Autobahner haben 15 Punkte auf ihrem Konto, davon sind neun Heim- und sechs Auswärtspunkte. Nach dem 1:0-Sieg in Neuburg ist der SV Holzkirchen erstmals in dieser Saison nicht Tabellenletzter.

Gersthofen hatte nach dem ersten Spieltag eine Serie von fünf Niederlagen in Folge, aber das 5:1 gegen den FC Gundelfingen II war der vierte Sieg in Folge und damit ist der TSV Gersthofen wieder auf Kurs gegangen. Das 5:1 ging auch der Höhe nach in Ordnung, befand FCG-Trainer Peter Stegner: „Gersthofen hat uns den Schneid abgekauft, unsere erste Halbzeit hatte mit Bezirksliga wenig zu tun. Wir konnten uns nach vorne nicht durchsetzen.“ Gersthofen gewann außerdem gegen Griesbeckerzell, Meitingen und den TSV Rain II jeweils mit 3:1. Die Gäste sind aus der Landesliga abgestiegen, der sie zwei Spielzeiten angehörten. Trainer sind der 41-jährige Sebastian Hoffmann und der ein Jahr jüngere Andreas Jenik. Top-Torjäger der Gäste mit bislang sechs Treffern ist Admir Omerbegovic, der zu Saisonbeginn von Türk Königsbrunn kam, der aber auch schon beim TSV Schwabmünchen in der Landesliga spielte.

