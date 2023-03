Nördlingen bleibt in der Saison 2023/24 BFV-Nachwuchsleistungszentrum

Top-Talente des bayerischen Fußballs haben auch in der nächsten Saison eine Anlaufstelle in Nördlingen: Der TSV behält das Nachwuchsleistungszentrum des BFV.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) setzt in der Saison 2023/24 weiterhin auf heimatnahe Talentförderung, allerdings in bayernweit nur noch 16 statt bisher 18 BFV-Nachwuchsleistungszentren (NLZ). Der 1. FC Passau und der SB Chiemgau Traunstein verlieren diesen Status, sollen aber als DFB-Stützpunkte erhalten bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung des BFV. Ungefährdet ist das NLZ in Nördlingen: Die Partnerschaft mit dem TSV wurde verlängert.

"Insgesamt sind wir mit der Arbeit unserer Partnervereine sehr zufrieden und setzen an 16 Standorten die erfolgreiche, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Eliteförderung der bayerischen Spitzentalente fort. In Passau und Traunstein sind vor allem aus sportlicher Sicht die Voraussetzungen für eine Talentförderung auf absolutem Top-Niveau vorerst leider nicht mehr gegeben. Im Gros entsprechen die Leistungsklassen der Jugendmannschaften aktuell nicht den klar definierten Anforderungen an ein BFV-Nachwuchsleistungszentrum. Dessen sind sich auch die beiden Vereine bewusst, die deshalb freiwillig ihren Verzicht auf den Status BFV-NLZ erklärt haben", sagt der für die Talentförderung zuständige BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau.

BFV-NLZ: Verantwortliche des TSV Nördlingen freuen sich über Verlängerung

"Wir freuen uns sehr, dass Nördlingen auch in der Saison 2023/2024 weiter BFV-NLZ bleibt! Dank gilt meinen Trainerkollegen Markus Klaus, Andreas Langer und Torsten König für die herausragende Zusammenarbeit im Trainerteam. Mit Andreas Schröter haben wir auch einen Regio-Auswahltrainer vor Ort. Im Frühjahr folgen wieder zahlreiche Auswahlmaßnahmen und ein NLZ-Turnier für westbayerische Standorte am Ostersamstag in Nördlingen. Hier möchte ich mich auch bei unserem neuen DFB-Westbayernkoordinator Christoph Weber bedanken für die tolle Zusammenarbeit und Organisation", sagt Fabian Schmidt, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Nördlingen.

Über die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem BFV zeigt sich auch Abteilungsleiter Andreas Langer mehr als erfreut: "Für uns als Abteilung Fußball ist es eine sehr große Auszeichnung, dass wir nun schon seit dem Jahr 2008 ein BFV-NLZ sind. Für die Stadt Nördlingen, aber auch für alle Spielerinnen und Spieler aus dem Landkreis Donau-Ries ist die Fortsetzung des NLZ eine großartige Sache. Wir sind somit weiterhin das einzige BFV-NLZ in der Region!" Sein Dank gelte allen Beteiligten im NLZ für ihre wertvolle Arbeit sowie besonders NLZ-Leiter Fabian Schmidt sowie Jugendkoordinator Markus Klaus.

NLZ bieten heimatnahe Elitenförderung im bayerischen Fußball

Die aktuell 16 BFV-Nachwuchsleistungszentren bilden eine wichtige Schnittstelle zwischen den bayernweit 64 DFB-Stützpunkten und den Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren. Ziel ist eine flächendeckende, hoch qualifizierte Eliteförderung von jungen Fußballtalenten in ganz Bayern, ohne dass die Jugendlichen ihr soziales Umfeld (Eltern, Schule, Freunde) verlassen und lange Fahrtstrecken auf sich nehmen müssen. Darüber hinaus bieten die BFV-Nachwuchsleistungszentren auch Talenten, die bei den Lizenzvereinen den letzten Schritt in den Profifußball nicht geschafft haben, eine attraktive sportliche Perspektive im bayerischen Amateur-Spitzenfußball. (BFV, mit AZ)

Die 16 Standorte der BFV-Nachwuchsleistungszentren in der Saison 2023/2024: