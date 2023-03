Nördlinger Bayernliga-U15 kassiert unglückliche Heimniederlage

Plus Die Tabellensituation der Nördlinger U15 wird nach dem 2:3 gegen Nürnberg-Fürth bedrohlicher. Der Punktverlust gegen die Franken hätte nicht sein müssen.

Die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen haben ihr Heimspiel gegen die SGV Nürnberg-Fürth 1883 mit 2:3 (1:1) verloren. In der zweiten Halbzeit waren es zwei Standard-Tore, mit denen der körperlich stärkere Gegner einnetzen konnte. Die nächste Niederlage schmerzt nach der eigentlich guten Vorbereitung.

Der TSV kam gut in die Partie und stand im Abwehrverhalten kompakt. Nach einer Hereingabe von Ben Lober verpasste Noah Grüner in der elften Minute knapp am zweiten Pfosten. Die Gäste kamen durch zwei Eckbälle zu ersten Torchancen, die jedoch entschärft werden konnten. Nach gutem Pressingverhalten eroberten die Nördlinger den Ball im Spielaufbau der Gäste. Neuzugang Alexander Bruchanov zog aus circa 25 Metern in zentraler Position ab, sein satter Flachschuss landete im Toreck zur 1:0-Führung in der 28. Minute.

Danach hatten die Schmidt-Schützlinge die Riesenchance zu erhöhen. Nach gutem Spielaufbau eröffnete TSV-Keeper Daniel Zinn direkt nach außen zu Hannes Weng. Dessen Pass kam in die Tiefe zu Bruchanov, der am Gegenspieler vorbeizog. Seine abgefälschte Flanke landete direkt vor dem Tor, wo Ben Lober freistehend vorbei köpfte. Kurz vor Halbzeitpfiff kamen die Gäste zu einem Gegenangriff. Über außen konnte Oseahumen Odeghe durchbrechen und auf 1:1 in der 35. Minute ausgleichen.

U15-Bayernliga: Nördlingens Spiel gegen Nürnberg-Fürth läuft unglücklich

Nach Freistoß in der 37. Minute landete der Ball im Fünf-Meter-Raum. Keiner der TSV-Spieler konnte entscheidend klären und auf einmal lag der Ball im Netz. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Mit Tempo zog Noah Grüner in den Strafraum zur Grundlinie. Dort wurde er gefoult und den fälligen Elfmeter verwandelte Lober sicher zum 2:2 (40.).

In der 45. Minute übernahmen die groß gewachsenen Gäste aus Franken wieder die Führung. Wieder war es eine Hereingabe nach einem ruhenden Ball und wieder waren viele Spieler im Fünf-Meter-Raum. Kein TSVler konnte den Ball aus der Gefahrenzone klären, Bruchanov wurde angeschossen und der Ball landete im Tor. Nach dem Eigentor hatten die U15-Jungs große Chancen, nochmal auszugleichen.

Bruchanov passte in der 61. Minute auf Lober. Dieser schob zum vermeintlichen Ausgleich ein, jedoch wurde die Situation wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. Das Tor war eigentlich regulär, da ein Nürnberger Verteidiger im Rücken des Schiedsrichters stand. Der Unparteiische konnte ohne Schiedsrichtergespann diese Situation nicht erkennen. Am Ende blieb es beim 2:3-Auswärtssieg für die Gäste. (schm/jais)

Die TSV U15 spielte mit: Zinn; Schäffler, Hastürk, Weng, Heinlein, Hanke, Heigel (61. Schwarz), Spielberger (57. Prpic), Bruchanov, Lober, Grüner; Voß, Taglieber, Mack, Trollmann, ETW Keller.