Reimlingen verliert Relegationsspiel kurz vor Schluss

Plus Die Reimlinger verbuchen die erste Chance und führen auch, können diese aber nicht über die Zeit bringen. Eigentlich hatte das Team mit der Verlängerung geplant.

Der FSV Reimlingen hat sein Relegationsspiel gegen Thannhausen knapp verloren. In einer anfangs ausgeglichen Partie kamen die Reimlinger immer besser ins Spiel und verbuchten in der 5. Minute die erste Chance durch Robin Helmschrott, der aber aus kurzer Distanz verzog.

Als nach einem schönen Spielzug über Simon Lösch und Stefan Mayer wieder Helmschrott in den 16er kam, setzte sein Heber wieder knapp am Pfosten vorbei. Nur kurze Zeit später fiel die überfällige Führung der Reimlinger: Nach Freistoß von Sebastian Engel köpfte Reimlingens Toptorjäger Dominik Kohnle aus 15 Metern ein.