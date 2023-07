Fußball

07:30 Uhr

Saisonbilanz Kreisklasse Nord 1: Ein auswärtsstarker Meister Deiningen

Plus Die SpVgg Deiningen holt den Titel im Endspurt. Der sportliche Leiter Tobias Kempter beantwortet Fragen zur Saison, dazu gibt es einen Blick in die Statistik.

Von Klaus Jais

Fußball ist das erfolgreichste Theater der Neuzeit, hat Helmut Karasek gesagt. Das Theater bleibt nun für sechs Wochen geschlossen, die Stars von der Bühne gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Es beginnt die Zeit, ihre Vorführungen zu beurteilen, Bilanzen zu ziehen, Gewinner zu küren und Verlierer zu kritisieren. Im Fußball übernehmen das die Statistiken - und die bringen manchmal ulkige Geschichten ans Tageslicht.

Ganz und gar nicht ulkig ist die Meisterschaft der SpVgg Deiningen in der Kreisklasse Nord 1. Neben dem Verein aus der größten Riesgemeinde steigt auch noch der Vize-Meister TSV Ebermergen in die Kreisliga auf. Während die SpVgg letztmals von 2009 bis 2019 in der Kreisliga spielte, war der TSV in der Saison 2002/2003 letztmals dort vertreten und seitdem sogar zweimal in den Niederungen der A-Klasse verschwunden (2013/14 und 2018/19).

