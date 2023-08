Fußball

vor 49 Min.

SC Athletik Nördlingen setzt Ausrufezeichen

Plus Beim ersten Spieltag in der B-Klasse Nord gewinnt das Team von Trainer Giuseppe Porcari mit 5:2 in Grosselfingen. Kaisheim kommt zu spektakulärem Remis.

Von Daniel Weigl

Auch die B-Klasse Nord Flex ist am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet. Erfahrungsgemäß sind die fünf „Ersten Mannschaften“ die Favoriten auf den Aufstieg in A-Klasse. Dorthin will auf jeden Fall der SC Athletik Nördlingen und hat dies mit einem deutlichen 5:2 Auswärtssieg gegen den SV Grosselfingen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bereits zur Pause lag das Team von Spielertrainer Giuseppe Porcari mit 3:0 in Front. Und das, obwohl die Männer aus der Riesmetropole nur einen Auswechselspieler auf der Bank hatten. „Zum Glück mussten wir verletzungsbedingt nur einmal wechseln“, erklärt Abteilungsleiter Matthias Wittner. Aufgrund der Urlaubszeit könne man derzeit nur mit einer „Rumpftruppe“ antreten. Dennoch sei der Saisonauftakt mit dem Auswärtssieg, bei dem Arbnol Dalipi drei Tore erzielte, natürlich gelungen. In der ersten Hälfte half laut Wittner auch der Wind ein mit. „Der starke Wind hat das Spiel schon beeinflusst, dennoch waren wir das bessere Team." Die nächsten Partien gegen Deiningen II und Kaisheim werden laut Wittner richtungsweisend sein.

