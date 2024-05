SG Wechingen/Alerheim holt sich den Sieg im Kreis-Derby

Fußball-Bezirksliga Frauen: In Wörnitzstein kommt die SG zu einem 2:0-Sieg. Weniger gut verläuft der Auftritt der Nördlingerinnen in Aislingen.

Verdient gewonnen haben die Bezirksliga-Fußballerinnen aus Wechingen und Alerheim am vergangenen Spieltag in Wörnitzstein: Durch die Tore von Bissinger und Heisler gewannen die Rieserinnen 2:0. Keine Punkte gab es dagegen für den TSV Nördlingen, dem zwei individuelle Fehler eine 1:2-Niederlage in Aislingen einbrachten. Die Damen des FSV Reimlingen traten zu ihrer Partie gegen Sielenbach/ Inchenhofen nicht an.

SV Wörnitzstein-Berg – SG Wechingen/Alerheim 0:2 (0:0). In einer weitgehend ausgeglichenen Anfangsphase waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Mitte der ersten Halbzeit erspielte sich der Gast immer mehr Spielanteile, so verzog Maja Heisler über außen und Pia Wagner konnte im letzten Moment nur noch per Foul gebremst werden. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie immer mehr zu Gunsten der SG Wechingen/Alerheim, es dauerte allerdings bis zur 73. Minute, ehe Monja Bissinger einen Steilpass auf Maja Heisler spielte und diese zur Führung ins Heimtor traf. Die Defensive um Laura Schnabel, Cindy Staufer, Jana Bauman und Antonia Wimmer ließ nichts mehr zu. Somit konnte Bissingerzum entscheidenden 0:2 für die Rieserinnen erhöhen (81.). Am Ende stand eine verdienter Auswärtserfolg, ausgehend durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, zu Buche. ZS: 50. (sgwa)

Fußball-Bezirksliga: Keine Punkte für die Frauen des TSV Nördlingen

SG SSV Glött/SV Aislingen – TSV Nördlingen 2:1 (2:0). Von Beginn an waren die Gäste präsenter und agiler. Bereits zu Beginn des Spiels vergab Nördlingen eine sehr gute Torchance, doch in der achten Minute nutzte Theresa Deininger einen Fehler der TSV-Abwehrkette und brachte ihre Mannschaft in Führung. Die Nördlingerinnen konnten sich etwas besser sortieren und spielten einige gute Chancen heraus, die allerdings von der Torhüterin geklärt wurden. Wieder war es ein individueller Fehler in der letzten Reihe der TSV-Frauen, der zu einem Ballverlust führte. Deininger konnte so nach einem Querball unbedrängt zum 2:0 einschieben.

Nach der Halbzeit nahmen die Rieserinnen das Spiel in die Hand und verkürzten auf 2:1: Theresa Gnugesser leitete einen Diagonalball auf Maja Greiner weiter, die unhaltbar abschloss. Es war ihr neuntes Saisontor. Alle weiteren Bemühungen konnten allerdings von den Glötter Frauen unterbunden werden und Torhüterin Mia Schneider klärte kurz vor Schluss noch auf der Linie. So blieb es bei einem verdienten Sieg für die Heimelf. ZS: 50. (se/jais)

