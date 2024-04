SG Wechingen/Alerheim verschenkt Sieg gegen Baiershofen

Frauenfußball-Bezirksliga: Die Rieserinnen beherrschen die Partie, bis kurz vor Schluss die Grün-Weißen den Spielverlauf auf den Kopf stellen.

Eine unnötige und sehr ärgerliche 3:4-Niederlage haben am Ostersamstag die Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Wechingen/Alerheim einstecken müssen. Über eine Stunde war man Grün-Weiß Baiershofen hoch überlegen und führte klar, doch in der Schlussviertelstunde brachen alle Dämme bei der Heimelf.

Die SG startete gut ins Spiel und Rebecca Ortner traf bereits nach sieben Minuten per direktem Freistoß zur Heimführung. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und so dauerte es nur bis zur 14. Minute, ehe Anika Leinfelder mit einem satten Linksschuss auf 2:0 stellte. Julia Buser prüfte nach 20 Minuten Gästekeeperin Lea Wieland mit einer Direktabnahme. Mit dem einzigen Torschuss im ersten Durchgang verkürzte der Gast nach einer zu kurzen Rückgabe des Heimteams auf 1:2. Am Spielverlauf änderte sich aber nichts, Chancen gab es nur für die Rieserinnen, eine davon nutzte erneut Anika Leinfelder zur 3:1-Halbzeitführung, Melanie Bengesser hatte stark in den Lauf gespielt.

Frauenfußball-Bezirksliga: Kurz vor Schluss bricht Wechingen/Alerheim ein

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Wechingen/ Alerheim war überlegen und Baiershofen verteidigte leidenschaftlich. Nach einer Stunde erneut ein Missverständnis in der Heimabwehr und nach einem Zusammenprall trudelte der Ball in das verlassene Heimtor. Die Chance zur Vorentscheidung gab es im Gegenzug, Pia Wagner legte mustergültig vor, doch Anika Leinfelder verzog freistehend.

Von nun an stellte der Gast um und praktisch jeder lange Ball in die Wechinger Hälfte wurde gefährlich. Zum Matchwinner für die Gäste avancierte dann Nicole Peter, als sie in der 86. und 92. Minute die Konfusion der SG schonungslos ausnutzte und das Spiel mit zwei Treffern zum 3:3 und 3:4 auf den Kopf stellte. Bereits am kommenden Samstag, 6. April, hat Wechingen/Alerheim die Chance zur Wiedergutmachung, denn dann tritt man zum Rückspiel in Baiershofen an. (AZ)