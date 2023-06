So ist die Saisonbilanz der Maihinger Fußball-Frauen

Die Spielerinnen des FC Maihingen haben in der Rückrunde ihr ausgeglichenes Torverhältnis hergegeben. Durch die gute Heimbilanz war der Klassenerhalt früh sicher.

Die Maihinger Fußballerinnen haben in der Bezirksoberliga frühzeitig den Klassenerhalt geschafft. Den Grundstein legten sie durch eine starke Hinrunde mit 19 Punkten. Deutlich schlechter die Rückrunde mit nur zehn Punkten, die das Team gut begonnen und beendet hat, aber dazwischen einige klare Niederlagen einstecken musste.

In der Rückrunde haben die Spielerinnen das zur Halbzeit noch ausgeglichene Torverhältnis von 21:21 deutlich verschlechtert, am Saisonende steht man am Ende bei 36:58 Toren. Die vielen Gegentore sind insbesondere vier Spielen geschuldet, nämlich dem 0:5 gegen Meister SC 1946 Biberbach, dem 1:6 gegen Vizemeister FC Loppenhausen, dem 0:7 gegen die SpVgg Kaufbeuren und insbesondere dem 1:10 gegen den TS Schwaben Augsburg II. Der höchste Maihinger Sieg war das 4:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg.

Der letztliche siebte Platz ist auf die gute Heimbilanz zurückzuführen, in denen die Maihingerinnen 24 Punkte holten, auswärts blieben sie mit fünf Punkten weit hinter den Erwartungen. Trainer Michael Klaus musste sein Team oft umstellen, was besonders bei den Auswärtsspielen teilweise gravierend war. 19 Spielerinnen kamen zum Einsatz, wobei nur Torhüterin Dorentina Preniqi und Eva Enslin alle Spiele absolvieren konnten.

FC Maihingen ist Spitzenreiter in der Fairness-Tabelle

Spitzenreiter ist das Team in der Fairness-Tabelle mit nur drei Gelben Karten und einer Zeitstrafe, gefolgt vom Mitaufsteiger Buchenberg. Auch eine Bilanz, in dem die Aufsteiger zu wenig Körpereinsatz zeigten, denn hier liegen die Spitzenteams am Ende der Tabelle. Die Tore verteilen sich auf Lisa Koukol (21), die in der Torschützenliste auf Rang zwei liegt, dahinter folgen Hannah Neher (4), Emily Uhl (3), Andrea Koukol (2), Johanna Wiedemann (2) sowie Nina Lämmer, Eva Enslin und Jana Ernst mit je einem Treffer.

Für Trainer Michael Klaus war es nach der Meisterschaft im Vorjahr und dem Aufstieg eine weitere Erfolgssaison, wenn auch mit großen Schwankungen. Nach zwei Jahren übergibt er das Traineramt an Fabian Piechatschek, der bereits in der Vorbereitungs-Planung steckt. (mit jais)